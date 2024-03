Deive Coutinho (no centro) recebeu homenagem por sua contribuição ao Jiu-Jitsu - (Foto: Reprodução)

Publicado 21/03/2024 07:00 | Atualizado 21/03/2024 16:53

Homenageado no Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais 2023, realizado em outubro do ano passado para cerca de 1.500 pessoas na Cidade das Artes, Rio de Janeiro, o cinegrafista Deive Coutinho, craque em mídia de Jiu-Jitsu, voltou a ganhar uma honraria na última semana.



Com mais de 20 anos de carreira, Deive recebeu da Câmara Municipal do Rio o Título de Mérito Esportivo "Mestre Hélio Gracie", a ser conferido a pessoas ou entidades que tenham prestado relevantes serviços à causa do esporte.