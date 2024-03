Uma das principais equipes de Jiu-Jitsu do mundo, GFTeam estará presente no Coimbra International Cup - (Foto: Divulgação)

Uma das principais equipes de Jiu-Jitsu do mundo, GFTeam estará presente no Coimbra International Cup (Foto: Divulgação)

Publicado 21/03/2024 09:00 | Atualizado 21/03/2024 15:43

A comunidade do Jiu-Jitsu portuguesa já está em contagem regressiva para o Coimbra International Cup, primeiro evento a ser realizado pela ISBJJA - em parceria com a CBJJD - em 2024 e que está marcado para o dia 11 de maio, em Coimbra, Portugal.



O campeonato faz parte dos planos da Federação de lançar o Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu, reunindo etapas na Espanha e em Portugal, e a expectativa é que grandes times e atletas estejam presentes.



Com inscrições abertas até 3/05 no site www.isbjj.com - dúvidas através do Whatsapp +34 605 581 335 -, o Coimbra International Cup, inclusive, já conta com equipes de destaque confirmadas, entre elas a GFTeam Porto e o Carlos Cobrinha BJJ, lideradas pelos faixas-preta Thiago Andrade e Carlos Eduardo "Cobrinha", respectivamente.

Leia Mais Ex-campeão promete colocar Alex Poatan para 'dormir' no UFC 300; veja

Faixa-preta da Rockys JJ quer manter o embalo na 2ª etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu

Karatê chega à sua décima edição no Arnold South America 2024; confira

Carlos Cobrinha BJJ



Carlos Eduardo, o “Cobrinha”, começou a treinar Jiu-Jitsu em 1993/94 e é faixa-preta 4º grau. Cria da escola Brazilian Fight / Carlson Gracie, o brasileiro competiu bastante nas faixas coloridas, mas depois investiu em outro lado do esporte. Formado em Jornalismo, trabalhou no canal Combate, cobriu edições do UFC, até que decidiu retornar à arte suave e hoje vem liderando a sua própria academia em Portugal.



"Nossa equipe cresceu bastante em número de alunos, tivemos graduações no final do ano passado, então estou querendo testar muitos alunos nessas novas faixas, em novos desafios. Vai ser um recomeço para muitos alunos. Graduação nova, vida nova. Queremos aumentar o nosso número de competidores, a maioria ainda não luta, mas aos poucos eles estão pegando o gosto, principalmente ao ver um colega com medalhas, títulos. E claro, o Coimbra International Cup é uma ótima oportunidade de colocar a galera em ação", disse Cobrinha, que continuou:



"Com a liderança do Rogério Gavazza, a ISBJJA chegou trazendo eventos de qualidade, e eu opto por botar meus alunos para lutar em eventos assim, com uma boa estrutura, organização, para ser uma experiência legal. O evento de Jiu-Jitsu, ele é um todo... Não é só chegar, lutar, ganhar e voltar com uma medalha. Acho que gira em torno da experiência também, de a pessoa se sentir grandiosa, ter um dia legal com sua família e amigos, e a Federação faz isso. É uma boa opção para crianças, adultos e masters lutarem".



Cobrinha ainda analisou o cenário do Jiu-Jitsu em Portugal, segundo ele, em franco crescimento: "Eu cheguei aqui tem cinco anos e a minha escola particularmente vai completar quatro. E nesse tempo, o Jiu-Jitsu deu uma boa alavancada, a gente vê isso não só pelas competições, pela quantidade de atletas, mas de academias, professores e até pelos resultados dos portugueses nos principais campeonatos", analisou o faixa-preta. Carlos Eduardo, o “Cobrinha”, começou a treinar Jiu-Jitsu em 1993/94 e é faixa-preta 4º grau. Cria da escola Brazilian Fight / Carlson Gracie, o brasileiro competiu bastante nas faixas coloridas, mas depois investiu em outro lado do esporte. Formado em Jornalismo, trabalhou no canal Combate, cobriu edições do UFC, até que decidiu retornar à arte suave e hoje vem liderando a sua própria academia em Portugal."Nossa equipe cresceu bastante em número de alunos, tivemos graduações no final do ano passado, então estou querendo testar muitos alunos nessas novas faixas, em novos desafios. Vai ser um recomeço para muitos alunos. Graduação nova, vida nova. Queremos aumentar o nosso número de competidores, a maioria ainda não luta, mas aos poucos eles estão pegando o gosto, principalmente ao ver um colega com medalhas, títulos. E claro, o Coimbra International Cup é uma ótima oportunidade de colocar a galera em ação", disse Cobrinha, que continuou:"Com a liderança do Rogério Gavazza, a ISBJJA chegou trazendo eventos de qualidade, e eu opto por botar meus alunos para lutar em eventos assim, com uma boa estrutura, organização, para ser uma experiência legal. O evento de Jiu-Jitsu, ele é um todo... Não é só chegar, lutar, ganhar e voltar com uma medalha. Acho que gira em torno da experiência também, de a pessoa se sentir grandiosa, ter um dia legal com sua família e amigos, e a Federação faz isso. É uma boa opção para crianças, adultos e masters lutarem".Cobrinha ainda analisou o cenário do Jiu-Jitsu em Portugal, segundo ele, em franco crescimento: "Eu cheguei aqui tem cinco anos e a minha escola particularmente vai completar quatro. E nesse tempo, o Jiu-Jitsu deu uma boa alavancada, a gente vê isso não só pelas competições, pela quantidade de atletas, mas de academias, professores e até pelos resultados dos portugueses nos principais campeonatos", analisou o faixa-preta.

Carlos Cobrinha BJJ quer fazer bonito no Coimbra International Cup, em maio (Foto: Divulgação)

GFTeam Porto



Já Thiago Andrade, representante da GFTeam, se mudou para Portugal em 2016, quando abriu uma filial do time carioca no Porto. Formado em Arquitetura, porém que mudou de vida em busca da sua paixão pela arte suave, Thiago, também conhecido como “Índio”, comentou sobre sua expectativa para o Coimbra International Cup e o trabalho realizado pela ISBJJA no país europeu.



"A expectativa é muito boa, até porque, depois do Europeu de Coimbra no ano passado, onde ficamos em segundo lugar na classificação geral, a gente adorou a organização, a estrutura do evento. Todos os alunos ficaram muito contentes com a participação e, obviamente, os resultados, individuais e por equipe. Então, a gente espera encontrar um campeonato com estrutura tão boa quanto, e claro, vamos em busca de mais títulos no Coimbra International Cup", projetou Thiago, que complementou:



"A gente já começou 2024 com ótimos resultados, como no Europeu da IBJJF, por exemplo, e queremos dar sequência. A gente está selecionando bem as competições para entrar com um grande número de alunos e a ideia é chegar forte, trazendo grandes resultados não só individual, mas em equipe. Sobre o trabalho da ISBJJA, eles estão acompanhando o crescimento do Jiu-Jitsu em Portugal. É uma Federação que já possui larga experiência, organização e a gente fica contente de poder ter eventos dessa qualidade aqui. Nós da GFTeam Porto só temos a parabenizar por esse resultado, esse crescimento desde a chegada, e com certeza ainda vai dar muito o que falar", encerrou. Já Thiago Andrade, representante da GFTeam, se mudou para Portugal em 2016, quando abriu uma filial do time carioca no Porto. Formado em Arquitetura, porém que mudou de vida em busca da sua paixão pela arte suave, Thiago, também conhecido como “Índio”, comentou sobre sua expectativa para o Coimbra International Cup e o trabalho realizado pela ISBJJA no país europeu."A expectativa é muito boa, até porque, depois do Europeu de Coimbra no ano passado, onde ficamos em segundo lugar na classificação geral, a gente adorou a organização, a estrutura do evento. Todos os alunos ficaram muito contentes com a participação e, obviamente, os resultados, individuais e por equipe. Então, a gente espera encontrar um campeonato com estrutura tão boa quanto, e claro, vamos em busca de mais títulos no Coimbra International Cup", projetou Thiago, que complementou:"A gente já começou 2024 com ótimos resultados, como no Europeu da IBJJF, por exemplo, e queremos dar sequência. A gente está selecionando bem as competições para entrar com um grande número de alunos e a ideia é chegar forte, trazendo grandes resultados não só individual, mas em equipe. Sobre o trabalho da ISBJJA, eles estão acompanhando o crescimento do Jiu-Jitsu em Portugal. É uma Federação que já possui larga experiência, organização e a gente fica contente de poder ter eventos dessa qualidade aqui. Nós da GFTeam Porto só temos a parabenizar por esse resultado, esse crescimento desde a chegada, e com certeza ainda vai dar muito o que falar", encerrou.