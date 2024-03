Angra International Cup de Jiu-Jitsu será segunda etapa do Circuito Mineirinho Costa Verde - (Foto: MBS Lutas)

Angra International Cup de Jiu-Jitsu será segunda etapa do Circuito Mineirinho Costa Verde (Foto: MBS Lutas)

Publicado 22/03/2024 14:00 | Atualizado 22/03/2024 16:54

Após o sucesso do Angra Summer National Open - primeira etapa do Circuito Mineirinho Costa Verde de Jiu-Jitsu -, que agitou a região no início de março, a CBJJD (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo), com a chancela da ISBJJA, prepara mais um grande evento para a sequência da temporada, novamente com disputas de alto nível, Festival Kids e os tradicionais desafios.



Nos dias 13 e 14 de abril, Angra dos Reis vai ser palco do Angra International Cup - segunda etapa do Circuito -, que tem inscrições abertas no site www.cbjjd.com.br e promete acirrar ainda mais a briga pelo ranking.