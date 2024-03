Fight Leste vai em busca de títulos no Prime Jiu-Jitsu Experience - Copa Arnold - (Foto: Divulgação)

Publicado 22/03/2024 08:00 | Atualizado 22/03/2024 11:22

Fundador da Fight Leste, árbitro do primeiro TUF Brasil e grande nome das artes marciais em São Paulo - tendo formado vários lutadores -, Wernei Cardoso, ao lado da sua equipe, vem se preparando para disputar a edição especial do Prime Jiu-Jitsu Experience que está marcada para o dia 6 de abril, durante o Arnold South America 2024.



O Arnold, vale lembrar, é o maior evento multiesportivo da América do Sul e o maior ponto de encontro dos setores de nutrição, fitness, esportes, lutas e saúde, marcado entre 5 e 7 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo.



Animado para a competição, que tem inscrições abertas no sitewww.SouCompetidor.com.br, Wernei projetou o Prime Jiu-Jitsu Experience - Copa Arnold, como foi batizado.



"A nossa expectativa é sempre a melhor possível, pois o Prime Experience já é um evento aguardado no calendário dos praticantes de Jiu-Jitsu. A Fight Leste vai marcar presença em diversas categorias, kids, adulto e master, com uma média de 25 alunos competindo", disse o faixa-preta, que completou sobre o peso do Arnold South America na competição:



"Com a evolução do esporte, a nutrição se tornou essencial para os praticantes de Jiu-Jitsu, então é uma combinação perfeita e traz para feira não só fisiculturistas, mas também praticantes de luta que hoje consomem muito o mercado de nutrição esportiva".