Junior Cruz (por cima) vai liderar a equipe Cruz BJJ / Chão Explosivo no evento (Foto: LMJJ)

Publicado 22/03/2024 16:00 | Atualizado 22/03/2024 17:54

Chegou a hora! E neste fim de semana (23 e 24/04), acontece a aguardada segunda etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2024 – organizado pela LMJJ (Liga Mineira de Jiu-Jitsu). Reunindo duelos Gi & No-Gi, além de maior peso na disputa pelo ranking e as passagens internacionais, o evento vai ter como palco o Ginásio Poliesportivo Osvaldo Sad, em Manhuaçu-MG.

Entre as equipes presentes na competição, a Cruz BJJ / Chão Explosivo, liderada pelo faixa-preta Junior Cruz, chega com “fome de títulos”. Vindo de resultados positivos, o time quer manter a boa fase na sequência da temporada.“A nossa preparação foi muito boa, treinando todos os dias de segunda a sábado. Vamos para a etapa com 18 atletas entre kids, juvenil e adulto, e as expectativas são as melhores possíveis. Os atletas estão bem treinados e mais do que prontos para nos representar no campeonato”, disse Junior, que completou:“Eu vejo a Cruz BJJ / Chão Explosivo muito forte aqui na região e vamos atrás de bons resultados. A gente está sempre por perto, sempre lutando e chegando nos pódios. A equipe vem se profissionalizando cada vez mais e hoje já tenho alunos representando a gente em São Paulo, Rio de Janeiro, e a tendência é seguir crescendo”.Atleta e professor, Junior em breve também será pai. Sobre as dificuldades de conciliar as três funções, o faixa-preta refletiu: “Estou tentando conciliar a vida de professor, competidor e pai. Vai ser bem difícil manter as três, então decidi abrir mão da competição nesse primeiro momento. Vou continuar ajudando os alunos na Cruz BJJ / Chão Explosivo, mas o foco principal é no meu filho, que chega mês que vem. Em breve, estarei voltando a competir e com certeza vocês verão uma nova versão do Junior Cruz”, encerrou.