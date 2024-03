Popó conquistou mais uma vitória no começo da madrugada deste domingo, 24 - (Foto: Reprodução)

Publicado 24/03/2024 12:00 | Atualizado 24/03/2024 14:48

Acelino Popó Freitas fez mais uma vítima no Boxe no começo da madrugada deste domingo (24). O tetracampeão mundial venceu o empresário Guilherme Grillo por nocaute técnico, no terceiro assalto da disputa, que foi a luta principal do Danki Fight Show, em Florianópolis (SC).



Diferente do que aconteceu há exatamente um mês, quando Popó nocauteou Kleber Bambam em apenas 36 segundos, Grillo durou dentro do ringue 5m30s. O "Mago da Inteligência Artificial", que é natural da cidade, foi aplaudido pelo torcedores no Stage Music Park.

Como era de se esperar, Popó tomou a iniciativa do confronto e foi colocando combinações de golpes. Quando o baiano acelerava, Grillo usava o clinch para travar a luta e impedir uma sequência de ataques. Já no segundo assalto, o "Mago da Inteligência Artificial" chegou a conectar alguns golpes e se movimentou bastante, mas sofreu com os diretos do tetracampeão mundial de Boxe.No terceiro round, Popó voltou com um instinto mais agressivo. A movimentação de Grillo já não era mais a mesma e passou a ser alvo fixo na frente do supercampeão. Acelino conquistou o primeiro knockdown com um uppercut. Na sequência, com um direto e golpes na linha de cintura e cabeça, o empresário voltou a cair e a equipe resolveu jogar a toalha, para preservar a integridade física de Guilherme.Com a desistência, Popó ficou com a vitória por nocaute técnico. Ao término da luta, o baiano elogiou o empresário - que estava estreando no Boxe - pela determinação de encarar o desafio e declarou que "segurou um pouco a mão" para que o público local pudesse curtir o show. O ídolo nacional também deu o cinturão que estava em jogo na luta para Guilherme.Boxe: Acelino Popó Freitas derrotou Guilherme Grillo por nocaute técnico no 3RBoxe: Kevin Souza derrotou Felipe Cruz por decisão unânime dos juradosBoxe: Tyson Tigre derrotou Bruno Jordão por nocaute no 1RBoxe: Robson Pedra derrotou Ezequiel El Trator por nocaute técnico no 1RBoxe: Silvania Monteiro derrotou Chaiane Pimenta por decisão unânime dos juradosJiu-Jitsu: Rafael Negretty finalizou Eduardo Franscisco com uma guilhotina no 2R