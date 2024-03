Amanda Ribas vai enfrentar a ex-campeã Rose Namajunas na luta principal do UFC Vegas 89 - (Foto: Reprodução/YouTube)

Amanda Ribas vai enfrentar a ex-campeã Rose Namajunas na luta principal do UFC Vegas 89 (Foto: Reprodução/YouTube)

Publicado 23/03/2024 18:00

A brasileira Amanda Ribas mede forças contra a ex-campeã peso-palha Rose Namajunas em duelo pelo peso-mosca na luta principal do UFC Vegas 89, que acontece neste sábado (23), no UFC Apex, em Las Vegas (EUA). A plataforma de streaming UFC Fight Pass transmite o evento na íntegra a partir das 20h (horário de Brasília).



Além de Amanda, o UFC Vegas 89 terá outros três representantes brasileiros: o peso-pena Ricardo "Carcacinha" Ramos terá pela frente o atleta Julian Erosa, enquanto os estreantes e invictos Igor Severino e André "Mascote" Lima vão se enfrentar na segunda luta do card, válida pela categoria peso-mosca.

Amanda Ribas encara Namajunas na luta principal



Atual oitava colocada no ranking da divisão peso-mosca, que tem Alexa Grasso como atual campeã, Amanda Ribas (12v-4d) tentará dar sequência na luta principal do UFC Vegas 89 à boa fase após a impressionante vitória por nocaute técnico sobre a compatriota Luana Pinheiro em sua apresentação mais recente, em novembro do ano passado.



Ex-campeã peso-palha do Ultimate, Rose Namajunas (11v-6d), por sua vez, vai em busca da primeira vitória em sua nova categoria, o peso-mosca; a norte-americana, de 31 anos, estreou no novo peso no último mês de setembro, quando foi superada pela atual terceira colocada no ranking, a francesa Manon Fiorot, na decisão unânime dos jurados.



Outros brasileiros em ação no card



Estreantes, brasileiros Igor Severino e André Mascote vão se enfrentar neste sábado (Foto: Reprodução/YouTube)

A segunda luta do UFC Vegas 89 terá um combate envolvendo brasileiros que estão invictos no MMA e vão fazer a estreia pela maior organização de MMA do mundo. Vindo do "Dana White's Contender Series" e com passagem vitoriosa pelo Jungle Fight, o paraense Igor Severino (8v-0d) vai encarar o paulista André Mascota (7v-0d), que também lutou na última temporada do Contender Series e também já passou pelo LFA e pelo evento Spartacus MMA.



CARD COMPLETO:



UFC Vegas 89

UFC Apex, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 23 de março de 2024

Transmissão: UFC Fight Pass via streaming



Card principal (23h, horário de Brasília)

Peso-mosca (até 56,7 kg): Amanda Ribas x Rose Namajunas

Peso-pesado (até 120,2kg): Karl Williams x Justin Tafa

Peso-médio (até 83,9kg): Edmen Shahbazyan x AJ Dobson

Peso-galo (até 61,2kg): Payton Talbott x Cameron Saaiman

Peso-pena (até 65,7kg): Billy Quarantillo x Youssef Zalal

Peso-pena (até 65,7kg): Fernando Padilla x Luis Pajuelo



Card preliminar (20h, horário de Brasília)

Peso-leve (até 70,3kg): Kurt Holobaugh x Trey Ogden

Peso-pena (até 65,7kg): Ricardo Carcacinha x Julian Erosa

Peso-galo (até 61,2kg): Miles Johns x Cody Gibson

Peso-pena (até 65,7kg): Jarno Errens x Steven Nguyen

Peso-galo (até 61,2kg): Montserrat Rendon x Daria Zhelezniakova

Peso-mosca (até 56,7kg): Igor Severino x André "Mascote" Lima

