Patricio Pitbull nocauteou Jeremy Kennedy no Bellator 302 e manteve o cinturão dos penas (Foto: Bellator MMA)

Publicado 24/03/2024 08:00

O lutador brasileiro Patrício Pitbull consolidou ainda mais seu nome na história do Bellator. O potiguar nocauteou o canadense Jeremy Kennedy no terceiro round, do co-main event do Bellator 302, que aconteceu nesta sexta-feira (22), na cidade de Belfast, na Irlanda do Norte, mantendo o título dos penas da organização.



O show marcou a primeira edição da franquia norte-americana após ser comprada pela PFL (Professional Fighters League) em novembro do ano passado. Na luta principal da noite, o americano Corey Anderson conquistou o título vago dos meio-pesados ao derrotar o irlandês Karl Moore na decisão unânime dos jurados.

Vivendo momento inédito na carreira, Patrício Pitbull entrou no cage buscando se recuperar de uma sequência de duas derrotas seguidas. O brasileiro era esperado para lutar no histórico card "PFL x Bellator", em fevereiro, em duelo de campeões contra Jesus Pinedo, mas viu seu rival deixar a luta. Depois, o brasileiro teve luta anunciada contra o compatriota Gabriel Braga, que também não aconteceu. Com isso o potiguar foi escalado para defender o cinturão peso-pena do Bellator contra o canadense Jeremy Kennedy e não decepcionou.Em combate movimentado, Patrício controlou o primeiro round abusando dos chutes baixos, minando a panturrilha do rival. O canadense se recuperou e voltou melhor no segundo assalto, esboçando boa sequência de golpes, levando vantagem na parcial. No terceiro round, o potiguar levou um "susto" ao sofrer um knockdow de Kennedy, mas não se abalou. Pitbull resistiu e rapidamente respondeu os ataques do rival, que sentiu a forte combinação de socos e joelhadas de Patrício, e nada pode fazer até que o árbitro central decretar a vitória do brasileiro por nocaute técnico, voltando a vencer na carreira e mantendo o título dos penas do Bellator.Em luta que ficou abaixo da expectativas dos espectadores, Corey Anderson se tornou o novo campeão dos meio-pesados do Bellator ao superar o irlandês Karl Moore na decisão unânime dos jurados. Em uma luta que começou com um ritmo alto, viu gradualmente a intensidade dos lutadores diminuir, fazendo com que o árbitro central cobrasse mais movimentação dos atletas. No início do confronto os rivais apostaram no combate em pé, o americano levando a melhor na primeira parcial. Já no segundo round, Moore foi melhor, chegando a balançar o rival com seus golpes, o que fez Anderson "ativar" o modo "wrestler", e controlar o combate na luta agarrada. Os rounds seguintes foram ditados por esse ritmo, com Corey quedando e mantendo o irlandês no chão por todo o combate, sendo declarado vencedor do duelo.Além da vitória de Patrício Pitbull, Leandro Higo e Manuel Manumito completaram a festa brasileira no Bellator 302. Abrindo o card principal, o Manumito nocauteou Tim Wilde ainda no primeiro round, e se manteve invicto na carreira, agora com 11 lutas. Já Higo superou James Gallagher na decisão unânime dos jurados após um combate bem disputado, e chegou a segunda vitória seguida na carreira.Corey Anderson derrotou Karl Moore por decisão unânime dos juradosPatricio Pitbull derrotou Jeremy Kennedy por nocaute técnico no R3Fabian Edwards derrotou Aaron Jeffery por decisão unânime dos juradosJames Gallagher derrotou Leandro Higo por decisão unânime dos juradosManuel Manumito derrotouTim Wilde por nocaute no R1Ciaran Clarke finalizou Darius Mafi com um triângulo no R3Nathan Kelly derrotou Vikas Singh Ruhil por nocaute no R1Alfie Davis derrotou Oscar Ownsworth por decisão unânime dos juradosAbraham Bably derrotou Isaiah Pinson por decisão unânime dos juradosLuke Trainer derrotou Grant Neal por decisão unânime dos juradosNate Kelly finalizou Jordan Elliott com um armlock no R1