Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu da LMJJ vem sendo marcado por disputas de alto nível - (Foto: João Marcus / @joao.sfotos)

Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu da LMJJ vem sendo marcado por disputas de alto nível (Foto: João Marcus / @joao.sfotos)

Publicado 26/03/2024 15:00 | Atualizado 26/03/2024 20:49

Realizada no último sábado (23/03), a segunda etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2024 - organizado pela LMJJ (Liga Mineira de Jiu-Jitsu) - agitou o Ginásio Poliesportivo Osvaldo Sad, em Manhuaçu-MG, com lutas de alto nível.



Reunindo duelos Gi & No-Gi, além de maior peso na disputa pelo ranking e as passagens internacionais, o evento consagrou a Absolute Squad BJJ como grande campeã por equipes. Na segunda posição veio a Gaditas Team, com a Nova União Ponte Nova / Lifestyle em terceiro. Cindra Gold Team e Guigo JJ completaram o Top 5, respectivamente.



Nas disputas com quimono, destaque para os campeões dos absolutos: Nicolas Candido (AEJJ) na faixa branca, Carlus Antônio (Guigo JJ) na azul, Vitor Hugho (Guigo JJ) na roxa e Pablo Cruz (Nova União Ponte Nova / Lifestyle) na marrom pelo adulto e masters, além de Jhonatha Frazão (GFTeam) na faixa preta adulto e Tadeu Carlos Junior (Rockys JJ) na preta masters.