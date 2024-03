Evento reuniu 260 judocas, entre 4 e 16 anos de idade, incluindo atletas de escolas parceiras - (Foto: Divulgação)

Publicado 25/03/2024 07:00 | Atualizado 25/03/2024 18:22

Realizado neste sábado (23/03), a 2ª edição do Open Botafogo de Judô, que teve como palco a sede do clube alvinegro, General Severiano, na zona sul do Rio, reuniu 260 judocas, entre 4 e 16 anos de idade, incluindo atletas de escolas parceiras, como Flamengo, Clube Lara e Colégio Andrews.



Este evento tem como objetivo desenvolver jovens talentos da base do judô do clube. A participação de atletas das equipes no staff também são importantes para que os iniciantes vejam que é possível chegar em níveis mais altos.



“Os eventos neste estilo de competição pedagógica são importantes para trabalhar questões ligadas a competições, seja na parte técnica ou emocional. Isso produz, paulatinamente, o desejo de sempre buscar melhores resultados por parte do jovem aprendiz, além de motivá-los com a conquista de medalhas”, explica o sensei João de Deus, gestor de judô do Botafogo.