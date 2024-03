Vanilto Antunes venceu Geraldo Neto por nocaute técnico no primeiro round - (Foto: LFA)

Publicado 25/03/2024 16:00 | Atualizado 25/03/2024 18:19

A divisão dos meio-médios do LFA tem um novo rei. Vanilto Antunes desbancou o então campeão Geraldo "Luan Santana" Neto ainda no primeiro round da luta principal da 179ª edição do evento norte-americano, realizado neste sábado (23/03), na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.



O lutador de Itaboraí-RJ precisou de menos de quatro minutos para se impor diante do mineiro. Com uma atuação impressionante, Antunes não tomou conhecimento de Neto e, com um direto, aplicou um knockdown, seguido de golpes no ground and pound que deram números finais à luta e o cinturão ao novo campeão.

Esta foi a terceira vitória consecutiva de Vanilto Antunes, que não é derrotado desde maio de 2022. Além disso, o novo campeão, aos 29 anos de idade, chegou a um cartel de 16 vitórias em 22 lutas, e em posse do cinturão, se colocou à disposição de Dana White para ser mais um atleta do LFA a migrar para o UFC.Quem também venceu de forma dominante foi o peso-pena pernambucano José Delano, que atordoou o argentino Allan Villalba com um direto e não perdeu a chance de definir o combate aplicando um inegociável mata-leão a cinco minutos para o fim do primeiro round, anotando o 14º triunfo em 17 lutas na carreira.Outro destaque do LFA 179 foi o meio-médio Michael "PQD" Oliveira. O carioca manteve a invencibilidade e ampliou seu cartel para sete vitórias em sete lutas, todas elas por nocaute, ao balançar Dallys Gama com um impiedoso chute alto e definir atacando com socos no ground and pound.Apenas uma luta do card do LFA 179 foi para a decisão; das outras nove, sete foram definidas por nocaute ou nocaute técnico e duas, por finalização. Vale destacar a vitória avassaladora de João "Jota de Ouro" Moraes, que implodiu Esteferson da Silva com um golpe na linha de cintura aos 16 segundos de luta.Vanilto Antunes venceu Geraldo Neto por nocaute técnico aos 3:41 do R1José Delano finalizou Allan Villalba com um mata-leão aos 4:55 do R1Luiz Felipe Oliveira venceu Caio Machado por decisão unânimeMichael Oliveira venceu Dallys Moraes Gama por nocaute técnico aos 4:47 do R3João Saldanha finalizou Erick Visconde com uma guilhotina aos 3:08 do R1Richard Martins venceu Augusto Matias por nocaute aos 4:11 do R2Mateus Soares venceu Alexandre Junior por nocaute aos 0:59 do R3Luiz Felipe Herculano venceu Werick Douglas por nocaute aos 0:16 do R1Lucas Camacho venceu Carlos Sena por nocaute técnico aos 4:51 do R2João Moraes venceu Esteferson da Silva por nocaute técnico aos 2:43 do R1