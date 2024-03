Amanda Ribas foi superada por Rose Namajumas em luta movimentada - (Foto: UFC)

Amanda Ribas foi superada por Rose Namajumas em luta movimentada (Foto: UFC)

Publicado 25/03/2024 08:00

O UFC Vegas 89, aconteceu neste sábado (23), no UFC Apex, em Las Vegas (EUA), e terminou com saldo negativo para o Esquadrão Brasileiro. Protagonista da luta principal, Amanda Ribas foi superada pela ex-campeã peso-palha Rose Namajunas, em duelo válido pela divisão dos moscas, na decisão unânime dos jurados em combate de cinco rounds. No co-main event da noite, Karl Williams derrotou Justin Tafa por decisão unânime dos jurados.



Lutando no card preliminar, Ricardo Carcacinha foi finalizado no primeiro round em luta contra Julian Erosa. Em duelo de estreantes no peso-mosca, André Mascote saiu vencedor do embate contra Igor Severino, após o rival ser desclassificado por mordê-lo durante o confronto.

Leia Mais Popó aceita desafio de Vitor Belfort e dispara: 'Vai cair igual ao Bambam'

Amanda Ribas lidera UFC Vegas 88 em card com outros três brasileiros

Brasileiro Patrício Pitbull nocauteia e mantém cinturão no Bellator 302

Amanda Ribas é superada por Rose Namajumas em luta movimentada



A brasileira começou a luta conseguindo uma queda, mas Rose rapidamente se levantou, e passou a golpear Ribas com joelhadas no clinch. Amanda conseguiu mais uma queda, mas "Thug Rose" inverteu a posição e ficou por cima até o fim do round. No segundo assalto Ribas esboçou uma tentativa de leg lock, mas Namajumas se livrou e mais uma vez ficou por cima controlando a luta.



A terceira parcial seguiu bastante equilibrada, Amanda conseguiu sequência de três quedas em sequência, na última delas a brasileira castigou Rose com fortes golpes no ground and pound. Amanda começou o quarto round acertando uma combinação de jab e direto. Surpreendendo a brasileira, Namajunas derrubou Ribas e controlou as ações no solo. No assalto decisivo, a mineira iniciou acertando um forte chute na barriga da adversária, mas não conseguiu ser mais assertiva no decorrer do confronto, e viu Rose equilibrar as ações de forma estratégica, e ser declarada vencedora do duelo.



Com o resultado Amanda Ribas segue sem conseguir vencer duas seguidas desde 2020, quando venceu quatro confrontos seguidos. Desde então, a mineira alternou resultados positivos e negativos com três vitórias e quatro derrotas. Enquanto isso, Namajunas, que é ex-campeã peso-palha, venceu a primeira na divisão dos moscas, e agora tem um resultado positivo e uma derrota na nova categoria.



Carcacinha é finalizado por americano e se complica na organização



Ricardo Carcacinha sofreu a segunda derrota seguida na organização americana no UFC Vegas 89. Após um começo de luta frenético, o brasileiro conseguiu um knockdown em Eros, antes do primeiro minuto de luta. Em seguida Ricardo conseguiu uma queda e tentou trabalhar no ground and pound mas o americano se desvencilhou. O brasileiro logo em seguida tentou outra queda, mas em um erro técnico Erosa conseguiu encaixar uma guilhotina e finalizou o brasileiro.



Carcacinha chegou a terceira derrota nas últimas quatro lutas, e pode ficar em situação delicada dentro da organização. Já Erosa voltou a vencer na organização presidida por Dana White, após ter sofrido duas derrotas consecutivas no Ultimate.



Brasileiro morde compatriota, e é desclassificado e demitido do UFC após estreia



O duelo entre os estreantes brasileiros André Lima e Igor Severino no UFC Vegas 89, terminou de forma inusitada. O paraense acabou sendo desclassificado da luta após morder o rival durante o segundo round da disputa no card preliminar. O confronto, que vinha sendo disputado de forma intensa pelos dois lutadores, terminou de maneira prematura.



Após um bom primeiro assalto, Igor conseguiu uma queda e trabalhou no chão, mas "Mascote" se levantou. Na sequência, Severino passou a pressionar o rival na grade pelas costas. Até aí, estava tudo dentro da normalidade, mas André começou a reclamar com o árbitro que algo de errado estava acontecendo. A brasileira começou a luta conseguindo uma queda, mas Rose rapidamente se levantou, e passou a golpear Ribas com joelhadas no clinch. Amanda conseguiu mais uma queda, mas "Thug Rose" inverteu a posição e ficou por cima até o fim do round. No segundo assalto Ribas esboçou uma tentativa de leg lock, mas Namajumas se livrou e mais uma vez ficou por cima controlando a luta.A terceira parcial seguiu bastante equilibrada, Amanda conseguiu sequência de três quedas em sequência, na última delas a brasileira castigou Rose com fortes golpes no ground and pound. Amanda começou o quarto round acertando uma combinação de jab e direto. Surpreendendo a brasileira, Namajunas derrubou Ribas e controlou as ações no solo. No assalto decisivo, a mineira iniciou acertando um forte chute na barriga da adversária, mas não conseguiu ser mais assertiva no decorrer do confronto, e viu Rose equilibrar as ações de forma estratégica, e ser declarada vencedora do duelo.Com o resultado Amanda Ribas segue sem conseguir vencer duas seguidas desde 2020, quando venceu quatro confrontos seguidos. Desde então, a mineira alternou resultados positivos e negativos com três vitórias e quatro derrotas. Enquanto isso, Namajunas, que é ex-campeã peso-palha, venceu a primeira na divisão dos moscas, e agora tem um resultado positivo e uma derrota na nova categoria.Ricardo Carcacinha sofreu a segunda derrota seguida na organização americana no UFC Vegas 89. Após um começo de luta frenético, o brasileiro conseguiu um knockdown em Eros, antes do primeiro minuto de luta. Em seguida Ricardo conseguiu uma queda e tentou trabalhar no ground and pound mas o americano se desvencilhou. O brasileiro logo em seguida tentou outra queda, mas em um erro técnico Erosa conseguiu encaixar uma guilhotina e finalizou o brasileiro.Carcacinha chegou a terceira derrota nas últimas quatro lutas, e pode ficar em situação delicada dentro da organização. Já Erosa voltou a vencer na organização presidida por Dana White, após ter sofrido duas derrotas consecutivas no Ultimate.O duelo entre os estreantes brasileiros André Lima e Igor Severino no UFC Vegas 89, terminou de forma inusitada. O paraense acabou sendo desclassificado da luta após morder o rival durante o segundo round da disputa no card preliminar. O confronto, que vinha sendo disputado de forma intensa pelos dois lutadores, terminou de maneira prematura.Após um bom primeiro assalto, Igor conseguiu uma queda e trabalhou no chão, mas "Mascote" se levantou. Na sequência, Severino passou a pressionar o rival na grade pelas costas. Até aí, estava tudo dentro da normalidade, mas André começou a reclamar com o árbitro que algo de errado estava acontecendo.

André Mascote teve o braço mordido por Igor Severino (Foto: Reprodução)

A luta foi interrompida e o árbitro Chris Togni viu que Igor tinha aplicado uma mordida no braço do compatriota. Com isso, o paraense foi imediatamente desclassificado, que definiu a vitória de "Mascote" no UFC Vegas 89. O lutador da Chute Boxe/João Emilio foi, ainda nesta noite, demitido do Ultimate por Dana White.



RESULTADOS COMPLETOS:



UFC Vegas 89

UFC Apex, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 23 de março de 2024



Card principal

Rose Namajunas derrotou Amanda Ribas por decisão unânime dos jurados

Karl Williams derrotou Justin Tafa por decisão unânime dos jurados

Edmen Shahbazyan derrotou AJ Dobson por nocaute no R1

Payton Talbott derrotou Cameron Saaiman por nocaute no R2

Youssef Zalal finalizou Billy Quarantillo com um mata-leão no R2

Fernando Padilla finalizou Luis Pajuelo no R1



Card preliminar

Trey Ogden derrotou Kurt Holobaugh por decisão unânime dos jurados

Julian Erosa finalizou Ricardo Carcacinha com uma guilhotina no R1

Miles Johns derrotou Cody Gibson por decisão unânime dos jurados

Jarno Errens derrotou Steven Nguyen por decisão unânime dos jurados

Daria Zhelezniakova derrotou Montserrat Rendon por decisão unânime dos jurados

André "Mascote" Lima derrotou Igor Severino por desqualificação no R2

Mick Parkin derrotou Mohammed Usman por decisão unânime dos jurados

A luta foi interrompida e o árbitro Chris Togni viu que Igor tinha aplicado uma mordida no braço do compatriota. Com isso, o paraense foi imediatamente desclassificado, que definiu a vitória de "Mascote" no UFC Vegas 89. O lutador da Chute Boxe/João Emilio foi, ainda nesta noite, demitido do Ultimate por Dana White.Rose Namajunas derrotou Amanda Ribas por decisão unânime dos juradosKarl Williams derrotou Justin Tafa por decisão unânime dos juradosEdmen Shahbazyan derrotou AJ Dobson por nocaute no R1Payton Talbott derrotou Cameron Saaiman por nocaute no R2Youssef Zalal finalizou Billy Quarantillo com um mata-leão no R2Fernando Padilla finalizou Luis Pajuelo no R1Trey Ogden derrotou Kurt Holobaugh por decisão unânime dos juradosJulian Erosa finalizou Ricardo Carcacinha com uma guilhotina no R1Miles Johns derrotou Cody Gibson por decisão unânime dos juradosJarno Errens derrotou Steven Nguyen por decisão unânime dos juradosDaria Zhelezniakova derrotou Montserrat Rendon por decisão unânime dos juradosAndré "Mascote" Lima derrotou Igor Severino por desqualificação no R2Mick Parkin derrotou Mohammed Usman por decisão unânime dos jurados