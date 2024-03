Muaythai mais uma vez será um dos destaques do Arnold South America - (Foto: CBMTT)

Muaythai mais uma vez será um dos destaques do Arnold South America (Foto: CBMTT)

Publicado 26/03/2024 12:00

Faltando menos de duas semanas para a realização da maior festa do Muaythai latino americano, a CBMTT-IFMA Brasil está com tudo preparado para receber os atletas das delegações dos países que compõe a América do Sul e dos estados do Brasil no 34º Campeonato Sul-Americano de Muaythai e Brasil Open, que acontece entre 5 e 7 de abril, durante o Arnold South America 2024.



O Arnold, vale lembrar, é o maior evento multiesportivo da América do Sul e o maior ponto de encontro dos setores de nutrição, fitness, esportes, lutas e saúde, que chega à sua décima edição no Brasil este ano, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Sobre o 34º Campeonato Sul-Americano de Muaythai e Brasil Open, mais do que uma competição, o torneio será uma festa de confraternização onde os cinco pilares da IFMA vão nortear os atletas: respeito, honra, tradição, fair play e excelência.



Sobre o 34º Campeonato Sul-Americano de Muaythai e Brasil Open, mais do que uma competição, o torneio será uma festa de confraternização onde os cinco pilares da IFMA vão nortear os atletas: respeito, honra, tradição, fair play e excelência.

A expectativa da organização é que 200 atletas participem das disputas em busca das medalhas e troféus: "Esperamos um excelente evento, além de uma grande vitrine para os atletas. É o nosso terceiro ano no Arnold South America, mas já são 34 de trabalho em prol da modalidade na América do Sul", afirmou o mestre Carlos Camacho, presidente da CBMTT.

Evento de Muaythai (Foto: Divulgação)

O Muaythai, também conhecido como “Boxe tailandês”, é uma arte marcial originária da Tailândia. Conhecido por sua intensidade e combinação de socos, chutes, joelhadas e cotoveladas, é apreciado tanto como uma forma de treinamento físico quanto como um esporte. As competições no Arnold South America são emocionantes, destacando a habilidade e destreza dos atletas que lutam no ringue para competir em rounds, buscando nocautes ou vencer por pontos.



SERVIÇO:



34º Campeonato Sul-Americano de Muaythai e Brasil Open



Organização: CBMTT – Confederação Brasileira de Muaythai Tradicional

Responsável: Mestre Carlos Camacho

E-mail: mestrecamacho@hotmail.com

Informações: Whatsapp (51) 98110-3663 ou no Instagram @cbmttmuaythai