Toquinho, Igor Severino e outros integrantes do UFC deixaram a franquia por indisciplina - (Foto: Reprodução)

O card do UFC Vegas 89, que aconteceu no último sábado (23), em Las Vegas (EUA), será lembrado não só por um evento com boas lutas, mas também pela grande polêmica no duelo entre os brasileiros André Mascote e Igor Severino. O confronto envolvendo os estreantes do peso-mosca terminou com a desqualificação de Severino após o atleta morder o seu rival durante o segundo round, o que posteriormente resultou na demissão do lutador da maior franquia de MMA do mundo.Baseado nisso, a TATAME ( www.tatame.com.br ) preparou uma lista de outros integrantes do Ultimate que deixaram a organização após atos de indisciplina, que incluem não apenas lutadores, mas também funcionários que atuaram em outras áreas na companhia.Especialista no Jiu-Jitsu, Rousimar Toquinho estreou no Ultimate em 2008 e, de cara, ganhou o bônus de "Finalização da Noite". Ao longo da sua passagem, construiu um cartel de oito vitórias e quatro derrotas na organização. No entanto, o brasileiro se envolveu em uma polêmica na luta contra Mike Pierce, em 2013, no UFC São Paulo. Toquinho finalizou o adversário com sua tradicional chave de calcanhar, mas não soltou o adversário após o americano bater em desistência.No dia seguinte, o lutador da Team Nogueira foi dispensado pela franquia, em anúncio feito por Dana White, que afirmou que Rousimar jamais lutaria no Ultimate novamente. Atualmente, Toquinho tem 44 anos e segue em atividade no MMA. O brasileiro lutará no evento Kongs FC 2, no próximo sábado (30), contra Florent Betorangal, na busca de se recuperar de uma sequência de cinco lutas sem vencer e quase sete anos sem uma vitória no MMA.

O lutador Jason High foi dispensado do UFC após empurrar o árbitro central Kevin Mulhall, por não concordar com a interrupção feita quando o americano enfrentava o brasileiro Rafael do Anjos em confronto válido pelo UFC Fight Night 42, em 2014. Mulhall encerrou o duelo após o americano sofrer diversos golpes na cabeça no ground and pound. High garantiu que tinha condições de continuar no confronto e, tomado pela raiva, empurrou o árbitro. O presidente do Ultimate, Dana White, não estava presente no evento, mas ao tomar conhecimento do ocorrido, demitiu o lutador imediatamente.O UFC 113, em 2010, ficou marcado na história da organização norte-americana. O evento, vale lembrar, teve Maurício Shogun nocauteando Lyoto Machida para se consagrar como campeão dos meio-pesados do Ultimate. Mas uma grande polêmica marcou o co-main event. O confronto entre Josh Koscheck e Paul Daley valia o title shot dos meio-médios para enfrentar o então campeão Georges St-Pierre. Koscheck saiu vencedor do duelo e Delay não aceitou bem o resultado. O inglês partiu para cima de Josh e atacou o rival com um soco no rosto pelas costas. Após o evento, Dana White baniu Paul Delay do UFC.O atleta alemão de origem marroquina Ottman Azaitar foi dispensado do Ultimate em 2021 após participar de um "esquema" que furou a "bolha" do UFC na "Ilha da Luta", em Abu Dhabi (EAU), no período da pandemia da Covid-19. Para não parar com os eventos, o UFC montou uma estrutura nos Emirados Árabes Unidos, onde apenas lutadores e equipes podiam circular, se aprovados em exames. O lutador, no entanto, auxiliou o acesso de uma pessoa no hotel em que os lutadores estavam hospedados, colocando em risco a saúde dos atletas. Ao saber do acontecido, Dana anunciou a saída de Azaitar do plantel do UFC.A lista de dispensados do UFC não inclui apenas lutadores. O lendário cutman do Ultimate, Jacob Stitch Duran, deixou a franquia norte-americana em 2015 após reclamar publicamente do acordo da organização com a Reebok, que passou a fornecer uniformes para todos os funcionários da organização. Duran criticou a negociação do UFC com a fornecedora ao afirmar que não só os lutadores perderiam dinheiro de patrocínios com o acordo, mas os cutmans também. Segundo o profissional, a demissão ocorreu após um contato feito por um membro do Ultimate.