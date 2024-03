CBLLE formou seleção brasileira da Luta Livre Esportiva - (Foto: Divulgação)

No último dia 16 de março, aconteceu a apresentação dos atletas e da comissão técnica, assim como o primeiro treinamento da seleção brasileira da Luta Livre Esportiva, na academia RFT, em Botafogo, Rio de Janeiro.



Estiveram presentes 32 atletas - mais alguns convidados -, que serão liderados pela comissão formada por Márcio Cromado, Alexandre Pequeno, Wellington Silva e Marcelo Mendes (coordenador geral).



Nesse primeiro momento, o objetivo da seleção formada pela CBLLE (Confederação Brasileira de Luta Livre Esportiva) é preparar os atletas para a qualificatória do AIGA que irá acontecer nos dias 17 e 18 de maio, em São Paulo.



"Nosso foco agora é total nessa seletiva, em vencer e passar para a etapa do Cazaquistão. O AIGA é um dos principais eventos de luta do mundo, com premiação de US$ 1 milhão e queremos muito fazer parte dessa disputa", disse Bosco Lima, presidente da CBLLE, que completou:



"Gostaria também de agradecer ao nosso patrocinador, Marcelo Manhães | Assessoria Previdenciária, que vai arcar com 100% dos custos da nossa ida para São Paulo, a comissão técnica, atletas e toda a comunidade da Luta Livre Esportiva", encerrou.