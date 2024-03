Copa Brasil de Muaythai tem expectativa de 50 lutas casadas e fortes emoções - (Foto: Divulgação)

Publicado 28/03/2024 08:00 | Atualizado 28/03/2024 11:30

Começou a contagem regressiva para o Arnold South America 2024, principal evento multiesportivo da América do Sul e o maior ponto de encontro dos setores de nutrição, fitness, esportes, lutas e saúde, que chega à sua décima edição no Brasil este ano, no Expo Center Norte, em São Paulo.



Marcado entre 5 e 7 de abril, o evento terá o Fight Pavilion - espaço destinado às lutas e artes marciais - como uma das grandes atrações e, nele, a Copa Brasil de Muaythai irá reunir dezenas de competidores e fãs.

Sob organização da LUTESP (Associação de Lutas do Estado de São Paulo), a competição vai contar com disputas do junior (12 a 17 anos) e do adulto elite (18 a 40 anos) no sábado e no domingo (6 e 7), além do Encontro de Líderes do Muaythai e do Congresso Técnico, ambos na sexta-feira (5).As inscrições para a Copa Brasil de Muaythai, vale citar, foram prorrogadas até o próximo sábado, 30/03, e a expectativa da organização é que 100 atletas participem de 50 lutas casadas."Os preparativos estão a todo vapor e a LUTESP está trabalhando arduamente com seus parceiros para realizar um mega evento de Muaythai, que vai proporcionar para os atletas e os fãs uma experiência única num torneio com padrão de organização de excelência, cheio de adrenalina e muita cultura do esporte e da arte marcial tailandesa", disse Alexandre Ranieri, presidente da Associação, que completou:"Queremos realizar o maior evento de Muaythai já feito no Arnold South America, com equipes vindas de vários estados do Brasil, preparado especialmente para oferecer uma ótima experiência para todos os envolvidos. Além disso, estar no Arnold é uma oportunidade grandiosa de apresentar o Muaythai para um público totalmente novo e difundir a arte, contribuindo para sua popularização e mostrando aos espectadores uma competição de alto nível, onde crianças, adolescentes e adultos podem lutar em um ambiente seguro, amigável e que promove o Muaythai como ferramenta poderosa de inclusão e transformação de vidas".Cada atleta que participar da Copa Brasil de Muaythai irá receber uma medalha personalizada do torneio, que ainda vai ter quatro disputas de cinturão interestaduais nas categorias 60kg, 67kg, 71kg e 81kg, com atletas convidados e bônus em dinheiro para os campeões destas lutas especiais.. Além disso, serão premiadas as equipes campeã, vice-campeã e terceiro lugar no ranking geral.Organização: LUTESP - Associação de Lutas do Estado de São PauloContato: (11) 91953-4488 ou @copabrasilmuaythaiInscrição: AQUI