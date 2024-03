Irmãos Munis deram um show de Jiu-Jitsu pela Fratres JJ - (Foto: @lunivers.athletics / IBJJF)

Publicado 27/03/2024 07:00 | Atualizado 27/03/2024 12:42

Encerrado no último domingo (24), em Kissimmee, na Flórida (EUA), o Pan de Jiu-Jitsu2024 da IBJJF reuniu as principais equipes do mundo e consagrou diversos campeões, em especial no adulto faixa-preta.

Entre as equipes, um dos destaques foi a Fratres JJ, que mesmo com um número menor de atletas, fez bonito e garantiu a quarta posição no masculino e no feminino adulto. À frente do time paulista ficaram apenas Alliance (1ª), Dream Art (2ª) e AOJ (3ª) no masculino, além de Dream Art (1ª), AOJ (2ª) e Atos JJ (3ª) no feminino.

Para ficar em quarto lugar, a Fratres JJ contou principalmente com os bons resultados no adulto faixa-preta, onde somou nove medalhas (5 no feminino e 4 no masculino), tendo os campeões Yatan Bueno (pesadíssimo), Anderson Munis (super-pesado) e Thalyta Silva (peso-médio) em evidência.

No super-pesado, inclusive, a equipe fez uma dobradinha, com os irmãos Anderson e Erich Munis fechando a final. Em entrevista à TATAME após o evento, os dois celebraram as medalhas de ouro e prata em família para a Fratres JJ.

"Acho que eu nunca tive um segundo lugar tão feliz como esse. Foram 3 anos trabalhando juntos para fechar um torneio de Grand Slam da IBJJF na faixa-preta e finalmente o dia chegou. O sentimento é de perseverança, pois vejo meus irmãos se dedicando todos os dias, o Anderson especialmente que é do meu peso, e graça a Deus essa hora de fecharmos chegou", disse Erich.

"O que eu senti ali quando passei da minha semifinal, eu sabia que o Erich ia chegar do outro lado, então foi incrível. Depois de 3 anos, a gente conseguiu fechar um grande evento e a emoção foi enorme ali com o meu irmão", comentou o campeão Anderson.

Nas faixas coloridas, que vêm recebendo um investimento cada vez maior do time liderado por Daniel Affini e Dada de Lucas, nomes como os jovens Kamilla Kelly, Giovanna Parmisano, Isabela Silva, Luandra Barbosa, João Gabriel Galvão, Rafael Borges, João Pedro Barros, Adrian Pereira, entre outros, também se destacaram (veja os resultados completos).

Confira as medalhas da Fratres JJ no adulto faixa-preta do Pan 2024:

> Masculino

Ouro - Yatan Bueno (pesadíssimo)

Ouro - Anderson Munis (super-pesado)

Prata - Erich Munis (super-pesado)

Prata - Natan Chueng (peso-leve)

> Feminino

Ouro - Thalyta Silva (peso-médio)

Prata - Jessica Caroline (peso-pluma)

Prata - Sabrina Gondim (peso-leve)

Prata - Thaynara Dias (peso-pesado)

Bronze - Amanda Magda (peso-pesado)