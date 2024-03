Jailton Malhadinho vai pegar o russo Alexander Volkov - (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 28/03/2024 10:00

Após conhecer sua primeira derrota ao ser superado por Curtis Blaydes no card do UFC 299, no dia 9 de março, Jailton Malhadinho já teve definido o seu próximo desafio na organização. O peso-pesado brasileiro confirmou através das suas redes sociais que vai enfrentar o experiente lutador Alexander Volkov no card do UFC 302, que está marcado para acontecer no dia 1º de junho, em Newark, Nova Jersey (EUA).



Sétimo colocado no ranking peso-pesado do Ultimate, Jailton Malhadinho contabiliza 20 vitórias e três derrotas em seu cartel no MMA profissional. O baiano estava invicto em sua trajetória na organização, com seis triunfos em sequência, e vinha sonhando com um novo resultado positivo para chegar ainda mais perto de uma disputa de cinturão. Todavia, em ação no UFC 299, realizado neste mês de março, Jailton foi derrotado pelo americano Curtis Blaydes por nocaute no segundo round.