MMA Open da CBMMAD será atração no Arnold South America 2024 (Foto: Divulgação)

Publicado 28/03/2024 07:15 | Atualizado 28/03/2024 17:14

Marcado para os dias 5 e 7 de abril, durante o Arnold South America 2024 - principal evento multiesportivo da América do Sul e o maior ponto de encontro dos setores de nutrição, fitness, esportes, lutas e saúde -, o MMA Open da CBMMAD (Confederação Brasileira de MMA Desportivo) teve suas inscrições prorrogadas até o próximo domingo, dia 31/03.



Batizado de Arnold South America MMA Open, o torneio de MMA amador contará com a estreia da categoria de base youth no Brasil, disputas sênior, desafio internacional, entre outras atrações no Expo Center Norte, em São Paulo.



Para competir, o atleta deve apresentar uma série de exames obrigatórios, que incluem: atestado médico carimbado e assinado; exame de sangue completo dentro de até 6 meses; eletrocardiograma; e teste de esforço físico.