Instituto Kirius atende crianças e adolescentes carentes em situação de vulnerabilidade social - (Foto: Reprodução)

Instituto Kirius atende crianças e adolescentes carentes em situação de vulnerabilidade social (Foto: Reprodução)

Publicado 29/03/2024 08:00

Com quase 25 anos de história, a equipe Kirius BJJ, que há alguns anos se tornou independente, segue crescendo na Bahia e no Nordeste como um todo. Porém, além de formar campeões de Jiu-Jitsu, o time baiano também realiza um importante trabalho social.



Liderado pelo faixa-preta Cid Souza Batista, fundador da equipe, o Instituto Kirius atende crianças e adolescentes carentes em situação de vulnerabilidade social. E recentemente, ganhou um importante apoio nessa caminhada.

Um dos maiores bancos do país, o Itaú é o novo patrocinador do Instituto Kirius, através da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal. "Com muita satisfação e alegria anunciamos essa parceria entre o Banco Itaú e nosso Instituto, projeto que há quase 25 anos temos lutado por apoio sem sucesso. Com a aprovação da lei, esse caminho abriu e o Itaú abraçou nosso trabalho consolidado como formadores de cidadãos e atletas que têm contribuído muito para a sociedade", disse Cid, que completou:"Hoje já atendemos diariamente 320 crianças em atividades de Boxe e Jiu-Jitsu, mas agora conseguiremos estender esse projeto e provavelmente atender por volta de mais 80 crianças. Para elas, isso abre muitas portas, né? Sabemos das dificuldades de se manter um projeto social em todo o Brasil, não só na minha cidade, Barreiras-BA, mas no país em si, então é com muita alegria que eu, como presidente do Instituto Kirius e líder da equipe Kirius BJJ, recebo esse apoio do Itaú via Lei do Incentivo ao Esporte".