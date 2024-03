Luta principal será entre Robert Whittaker e Khamzat Chimaev - (Foto: Reprodução)

Publicado 29/03/2024 07:00

Presidente do Ultimate, Dana White anunciou na madrugada de quinta-feira (28) os detalhes da tão esperada estreia do UFC na Arábia Saudita, que vai acontecer no dia 22 de junho, com um card modelo "Fight Night". Por meio um vídeo em sua conta oficial no Instagram, o mandatário, inclusive, já confirmou algumas lutas para a edição. O main event terá o ex-campeão peso-médio Robert Whittaker enfrentando Khamzat Chimaev em combate com duração de até cinco rounds.

Ex-detentor do cinturão dos médios, Robert Whittaker (25v-7d) é o atual terceiro colocado no ranking da categoria e entrou em ação pela última vez em fevereiro, no UFC 298, quando derrotou Paulo Borrachinha na decisão unânime dos jurados. 11º colocado entre os melhores do Ultimate na divisão, Khamzat Chimaev está invicto em sua carreira no MMA, com 13 vitórias, sendo sete delas pela organização, a mais recente em outubro do ano passado, quando superou o ex-campeão meio-médio Kamaru Usman por decisão majoritária.

Além de Whittaker x Chimaev, o card de estreia do UFC na Arábia Saudita teve outros combates anunciados. Na categoria peso-pesado, Sergei Pavlovich (18v-2d) terá Alexander Volkov (37v-10d) pela frente. Era esperado que Volkov enfrentasse o brasileiro Jailton Malhadinho no UFC 302, em junho, no entanto, segundo o jornalista Marcel Dorff, o Ultimate optou por novos planos para o russo.

Na divisão dos meio-pesados, Johnny Walker (21v-8d), sétimo colocado no ranking, vem de derrota para Magomed Ankalaev em janeiro. Para buscar recuperação, o brasileiro vai enfrentar o nono colocado Volkan Oezdemir (19v-7d), suíço que vem de triunfo sobre Bogdan Guskov em sua apresentação mais recente, em setembro do ano passado.

Além disso, no peso-médio, o invicto Shara Magomedov (13v-0d), que estreou no UFC em outubro do ano passado com triunfo sobre o brasileiro Bruno Blindado, vai encarar Ihor Potieria (20v-5d) no card da Arábia Saudita. Aos 27 anos, o ucraniano entrou em ação pela última vez em fevereiro, quando levou a melhor sobre Robert Bryczek. Na categoria dos meio-médios, Kevin Gastelum (18v-9d) vai encarar o experiente lutador americano Daniel Rodriguez (17v-4d).

CARD PROVISÓRIO:

UFC on ABC 6

Riad, na Arábia Saudita

Sábado, 22 de junho de 2024

Peso-médio: Robert Whittaker x Khamzat Chimaev

Peso-pesado: Sergei Pavlovich x Alexander Volkov

Peso meio-pesado: Johnny Walker x Volkan Oezdemir

Peso meio-médio: Kelvin Gastelum x Daniel Rodriguez

Peso-médio: Shara Magomedov x Ihor Potieria