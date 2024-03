Ricardo Arona é aluno do lendário Carlson Gracie - (Foto: Marcelo Alonso)

Publicado 31/03/2024 14:00

O "Tigre" está voltando! A lenda do PRIDE e do ADCC, Ricardo Arona, está próximo de retornar às competições. Quem garantiu isso foi o próprio atleta, que em entrevista ao "Canal do Marinho", do jornalista Mário Filho, revelou que está de volta aos treinamentos visando o regresso aos tatames. No entanto, ele ponderou que ainda não sabe em qual modalidade irá lutar e nem por qual organização.



Arona garantiu que o BJJ Stars pode ser um dos torneios que ele pode lutar em seu retorno e destacou o fator da amizade que tem com Fepa Lopes, proprietário e organizador do evento, mas deixou em aberto a possiblidade de sua volta ser também no ADCC, onde foi multicampeão e hoje é membro do "Hall da Fama" da organzação. O ADCC 2024, vale ressaltar, vai acontecer nos dias 17 e 18 de agosto, em Las Vegas, nos Estados Unidos.



"A ideia é estar aparecendo mais, estar mais junto dos meus amigos e mestres, acompanhar mais de perto a evolução do Jiu-Jitsu, me atualizar e treinar. Tudo isso está fazendo parte do que estou buscando para mim agora. Todo esse tempo que eu fiquei afastado foi um tempo necessário, o tempo que eu precisava por vários motivos. Mas agora é o tempo de voltar, estou amarradão e fazendo isso com gosto, que é o mais importante", declarou Ricardo Arona, que seguiu:



"A perspectiva é que eu estou treinado. Sempre me mantive ativo, mas estou mais focado no treino de luta. Estou me sentindo bem. A ideia é ficar bem fisicamente e mentalmente, e poder lutar de novo. Eu nunca abandonei a ideia de lutar, seja com quimono ou No-Gi, não sei. Onde será? Não sei. Embora eu tenha uma grande amizade com o Fepa Lopes, eu tenho grandes laços com o ADCC por tudo que eu construí lá. De forma natural eu quero voltar. O plano é estar treinado para poder abraçar uma grande oportunidade", finalizou o lutador.