Virna Jandiroba venceu Loopy Godinez no card preliminar do UFC Atlantic City (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 01/04/2024 13:00 | Atualizado 01/04/2024 15:48

Realizado neste sábado (30), em Nova Jersey (EUA), o UFC Atlantic City foi marcado por duelos de alto nível para os fãs de MMA do início ao fim. Na luta principal da edição, válida pela categoria peso-mosca, Manon Fiorot foi superior ao longo dos cinco rounds disputados - especialmente nos três primeiros - e derrotou a americana Erin Blanchfield na decisão unânime dos jurados. Com o resultado, a francesa deve se credenciar muito em breve como próxima desafiante ao cinturão peso-mosca, que atualmente pertence a Alexa Grasso.



O evento contou ainda com quatro brasileiros em ação e a única a vencer foi Virna Jandiroba, que no card preliminar, derrotou a mexicana Loopy Godinez na decisão unânime. No co-main event, Vicente Luque foi nocauteado por Joaquin Buckley no segundo round e segue em fase instável dentro da organização. Ainda no card principal, de forma bem polêmica, o ex-campeão peso-médio Chris Weidman superou o paraibano Bruno Blindado. E no card preliminar, Herbert Burns foi nocauteado por Julio Arce no segundo round e amargou sua terceira derrota seguida na companhia norte-americana.

Joaquin Buckley nocauteia Vicente Luque e segue em alta



No co-main event do UFC Atlantic City, Vicente Luque e Joaquin Buckley começaram o combate na trocação, onde ambos conectaram golpes sem maior efetividade e potência, o que deixou a luta bem equilibrada no primeiro round. No segundo assalto, o americano apresentou de início um maior volume de golpes e vinha melhor na luta. Na sequência, ao "telegrafar" uma queda, Vicente acabou caindo por baixo e deu brecha para Buckley conectar uma sequência de golpes no ground and pound, o que levou o árbitro central a interromper o confronto.



Com polêmica, Chris Weidman vence Bruno Blindado



Fazendo a luta mais importante da sua carreira no UFC Atlantic City, Bruno Blindado trocou golpes com Chris Weidman desde os primeiros instantes do combate. Na sequência, o ex-campeão peso-médio buscou a luta agarrada, pressionando o brasileiro contra a grade visando a queda, onde se manteve até o final da parcial. Superior no primeiro round, o americano iniciou o segundo assalto recebendo um forte golpe de Bruno e foi ao solo. Weidman reagiu com um bom cruzado, mas recebeu mais uma dura sequência do paraibano. Na reta final, o "All American" voltou a subir de produção e terminou golpeando Blindado.



No terceiro e último round, o duelo vinha se apresentando mais truncado, até que Chris Weidman conectou um golpe de encontro que acertou Bruno Blindado. O americano aproveitou, conectou mais alguns golpes e o árbitro interrompeu, decretando a vitória do ex-campeão. O paraibano, no entanto, reclamou bastante, relatando ao árbitro que recebeu dois golpes ilegais no olho, o que não foi atendido pelo profissional. Vale ressaltar que, durante o combate, Weidman já havia aplicado o dedo outras duas vezes no olho de Bruno. No fim, os árbitros revisaram no vídeo a polêmica e, ao invés de declararem vitória de Chris Weidman por nocaute técnico, alteraram para decisão unânime.



Com o resultado no UFC Atlantic City, Bruno Blindado sofreu sua terceira derrota consecutiva e fica em situação de risco dentro da organização norte-americana. Chris Weidman, por sua vez, voltou a vencer no Ultimate após as derrotas sofridas para Uriah Hall e Brad Tavares, respectivamente.

Vitória de Chris Weidman sobre Bruno Blindado no UFC Atlantic City terminou de forma polêmica (Foto: Reprodução)

Virna Jandiroba supera mexicana e amplia boa fase



Representando o Brasil na penúltima luta do card preliminar do UFC Atlantic City, Virna Jandiroba não escondeu sua estratégia e buscou a luta agarrada contra Loopy Godinez, conseguindo levar o duelo para o solo em determinado momento do primeiro round. Na reta final da parcial, a baiana conseguiu nova queda e transição para as costas. Eficiente no Jiu-Jitsu, Virna foi para a "queda de sacrifício" no segundo assalto, mas foi pega de surpresa pela mexicana, que tentou uma chave de calcanhar, enquanto a brasileira conectou alguns golpes no ground and pound.



No terceiro e decisivo round, as duas lutadoras ficaram na trocação, mas Virna Jandiroba continuou explorando a luta agarrada, pressionando Loopy Godinez contra a grade. Superior na luta em pé, a mexicana conectou bons golpes de encontro, mas foi derrubada pela baiana, que novamente conseguiu a transição para as costas e buscou o mata-leão até o último instante, sem sucesso. No fim, quem ficou com a vitória foi a baiana, que emplaca sua terceira vitória consecutiva e segue em alta na categoria peso-palha feminino do Ultimate.



Herbert Burns amarga terceira derrota consecutiva



Irmão de Gilbert Durinho, Herbert Burns entrou em ação no card preliminar do UFC Atlantic City e iniciou o duelo contra Julio Arce pressionando o adversário contra a grade. Especialista no Boxe, o americano respondeu com bons golpes na média distância, enquanto o brasileiro seguia forçando a luta agarrada em busca de uma queda. Por aplicar duas joelhadas ilegais em sequência, Herbert perdeu um ponto ainda no primeiro round.



Em desvantagem, Burns começou o segundo assalto de forma mais ativa, tentando pressionar Arce. Ao ficar mais exposto, o carioca viu o americano conectar uma dura sequência de golpes, que o levaram a knockdown. O árbitro central, então, optou por interromper, decretando a vitória de Julio Arce por nocaute técnico. Com o resultado, Herbert Burns sofre sua terceira derrota consecutiva no Ultimate, enquanto Arce se recupera do revés sofrido para Montel Jackson.



Brasileira tem luta cancelada de última hora



A peso-mosca Melissa Gatto seria a primeira brasileira a entrar em ação no UFC Atlantic City, neste sábado. No entanto, faltando poucos minutos para o combate iniciar, a organização norte-americana anunciou que sua adversária, Victoria Dudakova, passou por problemas médicos e sua participação no card foi vetada. Ainda não se sabe se o confronto será remarcado para um próximo evento.



RESULTADOS COMPLETOS:



UFC Atlantic City

Atlantic City, em Nova Jersey (EUA)

Sábado, 30 de março de 2024



Card principal

Manon Fiorot derrotou Erin Blanchfield por decisão unânime dos jurados

Joaquin Buckley derrotou Vicente Luque por nocaute técnico no 2R

Chris Weidman derrotou Bruno Blindado por decisão unânime dos jurados

Nursulton Ruziboev derrotou Sedriques Dumas por nocaute técnico no 1R

Kyle Nelson derrotou Bill Algeo por nocaute técnico no 1R

Chidi Njokuani derrotou Rhys McKee por decisão dividida dos jurados



Card preliminar

Nate Landwehr derrotou Jamall Emmers por nocaute no 1R

Virna Jandiroba derrotou Loopy Godinez por decisão unânime dos jurados

Julio Arce derrotou Herbert Burns por nocaute técnico no 2R

Dennis Buzukja derrotou Connor Matthews por nocaute técnico no 3R

Ibo Aslan derrotou Anton Turkalj por nocaute técnico no 3R

Jacob Malkoun derrotou Andre Petroski por nocaute técnico no 2R

Caolan Loughran derrotou Angel Pacheco por decisão unânime dos jurados



