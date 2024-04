CMSystem vive grande momento dentro e fora do octógono - (Foto: Divulgação)

CMSystem vive grande momento dentro e fora do octógono(Foto: Divulgação)

Publicado 01/04/2024 12:00 | Atualizado 01/04/2024 15:41

Cristiano Marcello, Elizeu Capoeira e Vitor Petrino foram de Curitiba à capital paulista na semana passada para participarem das gravações do programa Resenha UFC Fight Pass, que vai ao ar na plataforma de streaming do UFC.



O primeiro programa, que teve Cristiano Marcello como convidado, vai ao ar no dia 19 de abril. O segundo, com a participação de Elizeu Capoeira, no dia 26. O terceiro, com Vitor Petrino, no dia 3 de maio. O horário é sempre às 13h.