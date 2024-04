Marco Ruas foi campeão do UFC nos antigos torneios que a franquia fazia na década de 1990 - (Foto: Reprodução)

Marco Ruas foi campeão do UFC nos antigos torneios que a franquia fazia na década de 1990 (Foto: Reprodução)

Publicado 03/04/2024 19:00

* Um assunto que sempre entrou em questão no mundo da luta é o motivo de Marco Ruas não fazer parte do seleto grupo de Hall da Fama do UFC. “O Rei das ruas” é um dos grandes precursores das artes marciais mistas, além de ser um dos maiores nomes da modalidade no Brasil e no mundo.



O primeiro registro de Ruas no até então Vale-tudo aconteceu em 1984, quando empatou com Fernando Pinduka, no Maracanãzinho, em um evento promovido por Rickson Gracie. No entanto, foi na década de 1990 que o lutador ganhou notoriedade no cenário internacional, quando se tornou campeão do torneio realizado no UFC 7 ao derrotar Larry Cureton, Remco Pardoel e Paul Varelans, mostrando experiência na luta em pé e no chão. Inclusive, ali nascia uma das célebres frases do “pai do MMA”: "Se você me agarra, eu chuto e soco. Se você chuta e soca, eu te agarro".



Pupilo de Ruas, Pedro Rizzo, ex-aluno da Ruas Vale Tudo, acredita que a decisão de Dana White e companhia de não colocar o ex-lutador no Hall da Fama é uma espécie de retaliação e mágoa do UFC. O líder da Usina de Campeões relembrou que a organização não reagiu bem quando o brasileiro optou por deixar o Ultimate.



"Marco Ruas não vai ser reconhecido como Hall da Fama do UFC, porque saiu em uma época em que o empresário quis tirá-lo da organização para lutar em outro evento. Eu acho que o UFC não vai reconhecê-lo devido a essa mágoa, por nunca ter sido demitido, mas por ter saido por escolha própria, para buscar outros caminhos. Por isso, eu acredito que ele não vai ser colocado no Hall da Fama, mas ele merece esse reconhecimento", declarou Rizzo à TATAME.