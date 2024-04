Fight Pavilion é sempre uma das principais atrações do Arnold South America - (Foto: Divulgação)

Fight Pavilion é sempre uma das principais atrações do Arnold South America (Foto: Divulgação)

Publicado 03/04/2024 16:00 | Atualizado 03/04/2024 16:35

Principal evento multiesportivo da América do Sul e o maior ponto de encontro dos setores de nutrição, fitness, esportes, lutas e saúde, o Arnold South America 2024 marca os 10 anos da feira no Brasil e acontece entre 5 e 7 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo.



Recheado de atrações, com disputas de diferentes artes marciais, bodybuilders, entre outras, o evento tem tudo para superar os números do ano passado, quando recebeu mais de 89 mil visitantes, com 12 mil lojistas e R$ 170 milhões de negócios gerados.

Leia Mais Filme de McGregor tem a maior estreia da história do Prime Video; saiba

Prime Jiu-Jitsu Experience – Copa Arnold chega ao último dia (3) de inscrições

Presidente da CBBoxe, Marcos Brito comenta o banimento da IBA das Olimpíadas

Entre os destaques do Arnold South America 2024 estará o Fight Pavilion, espaço destinado às lutas e artes marciais, e que este ano tem o patrocínio da Thunder Pharma Brasil, empresa de suplementação que conta com um time de alta performance em modalidades de bodybuilding. Entre os destaques do Arnold South America 2024 estará o Fight Pavilion, espaço destinado às lutas e artes marciais, e que este ano tem o patrocínio da Thunder Pharma Brasil, empresa de suplementação que conta com um time de alta performance em modalidades de bodybuilding.

Atletas da Thunder Pharma Brasil vão marcar presença na feira (Foto: Reprodução)

Além disso, a Thunder Pharma Brasil será também uma das apoiadoras do podcast TATAME 30 anos, que retorna para mais uma edição após o sucesso do ano passado: "Estamos felizes em fazer parte do Fight Pavilion, que representa as artes marciais, e do Arnold South America, que completa 10 anos no Brasil. Somos uma empresa especializada no ramo de suplementação para atletas de alto rendimento, tendo seu início há exatos 9 anos. Nesse período, tivemos várias evoluções em nossa linha de produtos com acompanhamento de profissionais que ajudaram nessa melhora. Hoje, estamos cercados de médicos, biomédicos, nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos, lutadores amadores e profissionais, e atletas de fisiculturismo amadores e profissionais", disse Marcos André Rocha, representante da Thunder Pharma Brasil e educador físico, que completou:



"O nosso lema é sempre fornecer produtos de alta qualidade, utilizando matéria prima de alta qualidade, tornando assim nossos produtos os mais vendidos e procurados do mercado. Muito nos honra ter vários campeões no nosso time de atletas patrocinados, alavancando sempre a nossa marca. E muito nos honra participar do Arnold South America 2024", encerrou. Além disso, a Thunder Pharma Brasil será também uma das apoiadoras do podcast TATAME 30 anos, que retorna para mais uma edição após o sucesso do ano passado: "Estamos felizes em fazer parte do Fight Pavilion, que representa as artes marciais, e do Arnold South America, que completa 10 anos no Brasil. Somos uma empresa especializada no ramo de suplementação para atletas de alto rendimento, tendo seu início há exatos 9 anos. Nesse período, tivemos várias evoluções em nossa linha de produtos com acompanhamento de profissionais que ajudaram nessa melhora. Hoje, estamos cercados de médicos, biomédicos, nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos, lutadores amadores e profissionais, e atletas de fisiculturismo amadores e profissionais", disse Marcos André Rocha, representante da Thunder Pharma Brasil e educador físico, que completou:"O nosso lema é sempre fornecer produtos de alta qualidade, utilizando matéria prima de alta qualidade, tornando assim nossos produtos os mais vendidos e procurados do mercado. Muito nos honra ter vários campeões no nosso time de atletas patrocinados, alavancando sempre a nossa marca. E muito nos honra participar do Arnold South America 2024", encerrou.