Jake Gyllenhaal e Conor McGregor foram os protagonistas do filme (Foto: Reprodução)

Publicado 03/04/2024 09:00

Se o retorno de Conor McGregor ao UFC ainda é incerto, o astro irlandês vem obtendo sucesso fora do MMA. Há duas semanas, na plataforma de streaming Amazon Prime Video, foi lançado o filme "Matador de Aluguel", onde o ex-campeão duplo do Ultimate estreou como ator. "Notorious" é um dos protagonistas ao lado de Jake Gyllenhaal - estrela de Holywood.



O filme, que é uma releitura de um clássico de 1989, que na época foi sucesso nos cinemas, atingiu a marca de 50 milhões de views ao redor do mundo, em duas semanas no streaming. O feito é um recorde absoluto da Amazon MGM Studios.



McGregor interpreta o personagem chamado de "Knox", que é um mercenário, enquanto Gyllenhaal é um ex-lutador do UFC e trabalha como segurança em um bar na Florida (EUA). O filme tem muitas cenas de ação e batalhas.