Superlutas e duelos de alto nível agitaram o Sul Americano de Jiu-Jitsu Desportivo (Foto MBS Luta)

Publicado 02/04/2024 07:00 | Atualizado 02/04/2024 14:11

O fim de semana da Páscoa foi de muito Jiu-Jitsu na Arena da Juventude, em Deodoro-RJ, que no último sábado (30) recebeu o Sul Americano de Jiu-Jitsu Desportivo da CBJJD/ISBJJA, válido pela quinta etapa do Circuito Nacional Mineirinho 2024.



Reunindo disputas com e sem quimono, Festival Kids e as tradicionais superlutas, o evento consagrou a Double Five como grande campeã. No kids (pré-mirim ao infanto-juvenil), a equipe foi seguida por Instituto Vencedores em Cristo, R1NG BJJ, Atos JJ e Prime Team, respectivamente. Já no geral (juvenil, adulto e master), com a Double Five em primeiro, a Fábrica de Monstro BJJ ficou em segundo e a GFTeam em terceiro. Nova União e Maré Top Team completaram o Top 5.



"O Sul Americano foi um sucesso total, 'bombou' como se diz, com destaque para as seis superlutas, sendo três faixas-preta, uma marrom, uma roxa e uma azul", afirmou Rogério Gavazza, presidente da CBJJD, que completou sobre os novos projetos:



"O Circuito Nacional Mineirinho este ano vem indo muito bem, com um trabalho sólido, parceiros importantes e 12 etapas que buscam valorizar os atletas e as equipes. Porém, além dele, também estamos com o Circuito Chileno, o Circuito Costa Verde, o Circuito Costa do Sol e vamos lançar o Circuito Ibérico, totalizando cinco grandes circuitos ao longo da temporada".

Nas superlutas do Sul Americano de Jiu-Jitsu Desportivo, os títulos ficaram com os faixas-preta André Gustavo (Fábrica de Monstro BJJ), Igor Tavares (Double Five) e Luiz Marcos (Double Five), o faixa-marrom Marcos Paulo (R1NG BJJ), o faixa-roxa Samuel Torres (R1NG BJJ) e o faixa-azul Lukas Mourão (Fábrica de Monstro BJJ).



Campeão do Desafio Brown Belt, o faixa-marrom Marcos Paulo derrotou seu xará Marcos Reis e celebrou: "Graças a Deus deu tudo certo, consegui vencer minha superluta, sair com o cinturão e gostaria de agradecer à minha equipe, R1NG BJJ, e ao Instituto Inoue por tudo que eles têm feito por mim. O evento foi irado e agora é só comemorar".

Disputas No-Gi foram uma atração à parte no Sul Americano de Jiu-Jitsu Desportivo (Foto: MBS Lutas)

Nos aguardados absolutos do masculino adulto faixa-preta, Rodolpho Ferreira (Infight) ficou com o título com quimono - além da prata até 94kg -, enquanto Felipe Lessa (Double Five) faturou o No-Gi.



Passado o Sul Americano de Jiu-Jitsu Desportivo, a sexta e próxima etapa da temporada está marcada para os dias 4 e 5 de maio, com o Pan Americano - Gi & No-Gi -, no Rio de Janeiro. Ao final do Circuito Nacional Mineirinho, serão selecionados, através de um ranking específico, os melhores atletas. E como prêmio, eles receberão as tradicionais passagens internacionais da CBJJD. Ao todo, serão 17 passagens para lutar o Europeu da ISBJJA, em Portugal.



CAMPEÕES SUPERLUTAS - SUL AMERICANO DE JIU-JITSU DESPORTIVO:



André Gustavo (Fábrica de Monstro BJJ) - Desafio Master Black Belt

Igor Tavares (Double Five) - Desafio Master Black Belt

Luiz Marcos (Double Five) - Desafio Black Belt

Marcos Paulo (R1NG BJJ) - Desafio Brown Belt

Samuel Torres (R1NG BJJ) - Desafio Purple Belt

Lukas Mourão (Fábrica de Monstro BJJ) - Desafio Blue Belt

Nos aguardados absolutos do masculino adulto faixa-preta, Rodolpho Ferreira (Infight) ficou com o título com quimono - além da prata até 94kg -, enquanto Felipe Lessa (Double Five) faturou o No-Gi.