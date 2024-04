Prime Jiu-Jitsu Experience ? Copa Arnold será uma das grandes atrações da feira - (Foto: Divulgação)

Prime Jiu-Jitsu Experience ? Copa Arnold será uma das grandes atrações da feira (Foto: Divulgação)

Publicado 03/04/2024 07:00 | Atualizado 03/04/2024 09:06

Está chegando a hora, e repleto de expectativa, o Prime Jiu-Jitsu Experience – Copa Arnold acontece no próximo sábado (6), durante o Arnold South America 2024 - principal evento multiesportivo da América do Sul e o maior ponto de encontro dos setores de nutrição, fitness, esportes, lutas e saúde -, marcado entre 5 e 7 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo.



Com premiação, estrutura e organização de primeiro nível, o evento tem inscrições abertas até esta quarta-feira (3), último dia, no site www.SouCompetidor.com.br, com diversas equipes de destaque confirmadas.



Além das lutas, o Prime Jiu-Jitsu Experience – Copa Arnold também oferece um ambiente familiar, em meio a uma feira histórica, com espaço para atletas, treinadores, parentes e fãs acompanharem todas as emoções.