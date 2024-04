Corte Arbitral do Esporte (CAS) decidiu pelo banimento da International Boxing Association (IBA) das Olimpíadas - (Foto: Divulgação)

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) decidiu pelo banimento da International Boxing Association (IBA) das Olimpíadas, em uma decisão inédita, anunciada nesta quarta-feira (2/04). O CAS fundamentou sua determinação com base em irregularidades e questões de governança que comprometeram a integridade e a credibilidade da IBA, levando à exclusão da entidade das competições olímpicas.



Essa decisão da CAS representa um marco significativo no esporte, destacando a importância da transparência, ética e conformidade com as regras internacionais no cenário esportivo. Com a exclusão da IBA das Olimpíadas, abre-se espaço para reformas e mudanças que visam fortalecer a governança e a integridade no boxe olímpico, garantindo um ambiente justo e equitativo para os atletas e fãs do esporte.