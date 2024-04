Rio BJJ vai forte para o Angra International Cup, próxima etapa do Circuito - (Foto: Divulgação)

Publicado 04/04/2024 15:00 | Atualizado 04/04/2024 19:41

Começou a contagem regressiva para o Angra International Cup, que acontece nos dias 13 e 14 de abril, em Angra dos Reis, válido pela segunda etapa do Circuito Mineirinho Costa Verde de Jiu-Jitsu - organizado pela CBJJD com a chancela da ISBJJA.



Em sua primeira edição, o Circuito tem atraído diversas equipes e atletas do estado, entre elas a Rio BJJ, do Rio de Janeiro, que em Angra é comandada pelo faixa-preta Marcio Jordão.

Animado com a chegada do Circuito, Marcio celebrou a iniciativa e projetou a segunda etapa da temporada - de um total de três -, que ao fim vai premiar quatro atletas com passagens para o Europeu de Jiu-Jitsu da ISBJJA, em Portugal."Acho uma excelente iniciativa o Circuito Mineirinho Costa Verde tendo em vista a divulgação e propagação do Jiu-Jitsu em Angra dos Reis. Também é uma ótima oportunidade de os atletas que não têm condições de ir até o Rio e disputar um grande campeonato, então só posso agradecer ao presidente Rogério Gavazza e sua equipe. O nível está excelente", afirmou o faixa-preta da Rio BJJ, que completou:"Estamos ansiosos para o Angra International Cup, principalmente após o sucesso da primeira etapa. Viemos nos dedicando bastante nos treinos, fazendo intercâmbio entre outros polos e chegaremos forte no evento".Por fim, Marcio Jordão comentou sobre o momento da Rio BJJ, que segue em constante expansão: "A equipe tem se dedicado com bastante vigor e empenho, no dia a dia e nos campeonatos. Estamos confiantes no crescimento do time e participações em grandes eventos", encerrou Marcio, que comanda a Rio BJJ ao lado de Fabrício Araújo e Rafael Porto.As inscrições para o Angra International Cup, vale citar, terminam nesta sexta-feira (5), através do site www.cbjjd.com.br.