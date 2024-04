Natan Chueng deixou a Fratres JJ e agora irá representar outra equipe - (Foto: @lunivers.athletics)

Publicado 04/04/2024 09:00 | Atualizado 04/04/2024 12:33

Medalha de prata no Pan de Jiu-Jitsu2024 daIBJJF, que aconteceu no fim de março, em Kissimmee, na Flórida (EUA), o faixa-preta Natan Chueng não faz mais parte da equipe Fratres JJ.



Líder do time, Daniel Affini confirmou a notícia esta semana, agradecendo pelos serviços prestados por Natan Chueng e desejando boa sorte ao vice campeão pan-americano peso-leve:



"Desde que chegou à equipe, o Natan sempre demonstrou comprometimento, profissionalismo e espírito coletivo. Agora nossos caminhos se separam, mas só posso agradecer e desejar sucesso para o futuro desse jovem que com certeza tem uma carreira brilhante à frente", disse Daniel.