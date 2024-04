Expectativa é por mais um evento do BJJ Storm com lutas de alto nível - (Foto: Divulgação)

Expectativa é por mais um evento do BJJ Storm com lutas de alto nível (Foto: Divulgação)

Publicado 04/04/2024 17:00 | Atualizado 04/04/2024 19:52

Marcado para os dias 25 e 26 de maio, no SESC Contagem, em Minas Gerais, o BJJ Storm 8 está com as inscrições abertas através do site www.bjjstorm.com.br. E mais: até 7 de maio, com preço promocional (saiba mais abaixo).



Além das tradicionais disputas de quimono para todas as idades, o evento de Jiu-Jitsu - um dos principais do país - também terá 30 lutas casadas kids No-Gi e de duelos no juvenil, adulto e master sem quimono.



No sábado (25), será a vez dos atletas do adulto e master entrarem em ação, assim como o dia das lutas casadas. Já no domingo (26), os atletas do infantil e juvenil pisam no tatame, assim como os competidores No-Gi.



O BJJ Storm 8 também dá sequência ao ranking adulto masculino do evento, que ao fim da temporada, premiará o campeão com uma passagem para o Mundial de Jiu-Jitsu 2025 da IBJJF, nos Estados Unidos.



As atrações, entretanto, não param por aí, e em uma novidade, a organização do BJJ Storm anunciou que atletas até 15 anos que vencerem as quatro edições da temporada atual irão ganhar todas as inscrições de 2025 de forma gratuita, além de uma passagem para o Brasileiro da CBJJ, em São Paulo, para faixas-branca, cinza, amarela, laranja e verde (1 por faixa).

Inscrições (Foto: Divulgação)