Taila Santos foi um dos grandes destaques da primeira edição da PFL na temporada 2024 - (Foto: Divulgação/PFL)

Publicado 05/04/2024 15:00 | Atualizado 05/04/2024 16:44

A PFL (Professional Fighters League) deu início à temporada 2024 na última quinta-feira (4), em San Antonio, no Texas (EUA). Ao todo, quatro lutadores brasileiros entraram em ação. Em duelo verde e amarelo, Taila Santos levou a melhor sobre a compatriota Ilara Joanne. Juliana Velasquez e Marcelo Golm foram derrotados por Liz Carmouche e Daniel James, respectivamente. Na luta principal, Valentin Moldavsky nocauteou Ante Delija ainda no primeiro round.

Taila Santos emplaca grande vitória em sua estreia

Com passagem de destaque no UFC, Taila Santos confirmou o favoritismo em sua luta de estreia na PFL. Enfrentando a compatriota Ilara Joanne, ex-lutadora do Bellator, Taila viu o combate se desenvolver na trocação, mas não demorou a levar sua adversária para o solo, onde levou vantagem nos golpes.

Sentindo o perigo se aproximar, Ilara ainda tentou escapar da posição de desvantagem, mas viu Taila Santos grudar em suas costas e, com muita técnica, finalizar o combate com um mata-leão ainda no primeiro round. Com o ótimo resultado, Taila já somou seis pontos e iniciou muito bem a busca pelo grande prêmio de US$ 1 milhão no GP peso-mosca.

Liz Carmouche volta a vencer Juliana Velasquez

Após se enfrentarem duas vezes no Bellator, ambas com vitória da americana em disputas de cinturão, Liz Carmouche e Juliana Velasquez voltaram a medir forças no cage, dessa vez na PFL, e o resultado se repetiu. Buscando a luta agarrada desde o início do combate, Carmouche conseguiu, de fato, consolidar sua estratégia no segundo round, quando derrubou a brasileira e teve um certo domínio por cima.

No terceiro e último assalto, Liz Carmouche adotou a mesma estratégia, aplicando a queda sobre Juliana Velasquez sem maiores dificuldades. Superior na luta agarrada, a americana foi declarada vencedora na decisão unânime dos jurados e somou seus primeiros três pontos no torneio da categoria peso-mosca.

Marcelo Golm é nocauteado em sua estreia na temporada

Outro que encarou um velho conhecido no card de estreia da PFL em 2024 foi Marcelo Golm. O brasileiro, que havia sido derrotado por Daniel James no ano passado, no Bellator, voltou a encarar o adversário e o resultado foi amargo mais uma vez. Marcelo, vale ressaltar, iniciou bem o combate, conectando alguns golpes e levando a lua para o solo, onde desenvolveu bem suas ações no ground and pound.

Ainda na reta final da primeira parcial, Daniel James, no entanto, conseguiu reverter a posição e começou a aplicar diversos golpes sobre o brasileiro. Na sequência, o americano sentiu o bom momento e aumentou o ritmo e a potência dos seus golpes sobre Marcelo Golm, forçando o árbitro a interromper o combate com a vitória para Daniel por nocaute técnico.

RESULTADOS COMPLETOS:

PFL 1: 2024 – Temporada Regular

San Antonio, no Texas (EUA)

Quinta-feira, 04 de abril de 2024

Card principal

Valentin Moldavsky derrotou Ante Delija por nocaute técnico no 1R

Denis Goltsov derrotou Linton Vassell por nocaute técnico no 3R

Liz Carmouche derrotou Juliana Velasquez por decisão unânime dos jurados

Dakota Ditcheva derrotou Lisa Mauldin por nocaute técnico no 1R

Card preliminar

Daniel James derrotou Marcelo Golm por nocaute técnico no 1R

Sergey Bilostenniy derrotou Blagoy Ivanov por decisão unânime dos jurados

Taila Santos finalizou Ilara Joanne com um mata-leão no 1R

Oleg Popov derrotou Steve Mowry por nocaute técnico no 2R

Kana Watanabe derrotou Shanna Young por decisão unânime dos jurados

Jena Bishop finalizou Chelsea Hackett com um armlock no 1R

Dimitre Ivy derrotou Lucas Brennan por decisão unânime dos jurados

Bryce Meredith derrotou Ty Johnson por decisão unânime dos jurados