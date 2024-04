Vitória de Chris Weidman sobre Bruno Blindado no UFC Atlantic City terminou de forma polêmica - (Foto: Reprodução)

Vitória de Chris Weidman sobre Bruno Blindado no UFC Atlantic City terminou de forma polêmica (Foto: Reprodução)

Publicado 05/04/2024 17:00

As marcas da batalha contra Chris Weidman seguirão ainda por um tempo com Bruno Blindado. O brasileiro foi derrotado de forma polêmica no UFC Atlantic City, no último fim de semana. Durante a luta, o ex-campeão acertou dedadas no olho do paraibano, sendo que em uma delas, abriu caminho para o triunfo no último round.



Após ser declarado vencedor por nocaute técnico, os jurados mudaram e assinalaram triunfo por decisão unânime para Weidman. O resultado, obviamente, irritou o brasileiro que esperava "No Contest" (sem resultado), porque dedo no olho é algo ilegal no MMA. Ao chegar em Curitiba (PR), Blindado viu que o prejuízo era ainda maior.



O atleta passou por exames com um oftalmologista, para entender os danos dos golpes ilegais de Weidman. Bruno recebeu o diagnóstico de ter perdido cerca de 30% da visão em um dos olhos. Ao "MMA Fighting", o peso-médio deu mais detalhes.



“(Weidman) cutucou meus dois olhos e o exame mostrou que perdi 30% da visão em um dos olhos. Mas o médico não acha que seja permanente, ele acha que vai voltar rápido. Terei que voltar lá na próxima semana para outro teste", declarou o lutador.