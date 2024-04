Arman Tsarukyan enfrenta Charles do Bronx no UFC 300 - (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 07/04/2024 08:00

Arman Tsarukyan é, sem dúvidas, um dos principais jovens lutadores do UFC, visto com potencial para se tornar campeão dentro da organização. O armênio, de apenas 27 anos, tem pela frente no dia 13 de abril o maior desafio de sua carreira até o momento. O europeu vai enfrentar o ex-campeão Charles do Bronx, no card principal do histórico UFC 300. O vencedor do confronto deve carimbar o passaporte para enfrentar Islam Makhachev, que detém o título dos leves.



Mas afinal, quem é o lutador que é visto como favorito diante das estrelas do UFC? Conheça mais sobre a vida de Arman Tsarukyan:



Filho de pais de armênios, Tsarukyan nasceu na Geórgia, em 11 de outubro de 1996, na pequena cidade de Akhalkalaki, que possui cerca de 9 mil habitantes. Apesar de não pertencer a Armênia, a população local é constituída por mais 90% de armênios. A cidade, inclusive, inspirou o "apelido" do lutador que é chamado de "Akhalkalakets". Segundo o site "Essentially Sports", essa alcunha significa que a pessoal é natural de Akhalkalaki.



O primeiro contato do peso-leve com esportes de combate foi com a Luta Olímpica, ainda em sua infância. Como tinha um perfil atlético, Arman, quando tinha 12 anos, conciliou a modalidade com o Hóquei no gelo - onde ficou por mais seis anos e jogou pelo time júnior do Hockey Club Amur, da Rússia.



Tsarukyan deixou o Hóquei aos 17 anos após não conseguir entrar no time principal do Amur e, com isso, passou a se dedicar integralmente ao Wrestling. O atleta também adicionou ao seu jogo os treinamentos de Grappling.