Bia quer escrever seu nome na história do Boxe(Foto: Divulgação)

Publicado 08/04/2024 14:00 | Atualizado 09/04/2024 12:27

Nunca ninguém na história foi campeã mundial profissional e medalhista olímpica no mesmo ano. Bia Ferreira está atrás desse feito. O primeiro objetivo está marcado para 27 de abril, quando ela vai enfrentar em Liverpool a argentina Yanina Del Carmen Lescano pelo cinturão da Federação Internacional de Boxe.



“Eu gosto muito de fazer história. Eu gosto muito de ser a primeira”, afirma Beatriz Ferreira, que tem muito claro seus objetivos: “Penso em Paris trazer a mãe de todas (como ela chama da medalha de ouro olímpica) junto com o cinto”.



O técnico da equipe olímpica permanente, Mateus Alves, não duvida. “A Bia é a primeira brasileira do boxe bicampeã dos Jogos Pan-Americanos, ela é a primeira brasileira do boxe bicampeã mundial e ela pode ser sim uma atleta que ganha em questão de três meses um cinturão mundial profissional e uma medalha olímpica. Ela vem quebrando marcas e tem números que fazem dela um fenômeno. Desde que ela chegou na equipe olímpica, disputou quase 40 torneios internacionais e apenas em um ela não foi medalhista”.



Desde o final de 2022, Bia Ferreira leva em paralelo a carreira olímpica com a profissional. Até agora foram quatro lutas e quatro vitórias, três delas por nocaute. Ela pode ser campeã apenas em seu quinto combate profissional.



“Teve uma oportunidade de um cinturão vago da Katie Taylor, que abandonou a categoria sendo dona das quatro entidades. A Bia era a terceira do ranking. Ela fez uma proposta para a primeira do ranking, que não aceitou o desafio porque tinha uma luta marcada de prosseguimento de carreira. Depois, a segunda do ranking já estava disputando cinturão de outra organização. Então, não teve interesse em fazer essa luta com a Bia. Então, a Bia desafiou a quarta, que não quis lutar porque já tinha perdido para ela quatro vezes no olímpico. E a quinta, que é uma argentina, aceitou o desafio”, explica Mateus Alves.



“Peguei adversárias difíceis, já experientes e vi que eu não estava tão longe daquilo ali. Então, comecei a acreditar mais e mais, fui nesse foco e tudo está acontecendo”, completa Bia Ferreira.