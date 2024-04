Botafogo Judô vem conquistando ótimos resultados em 2024 - (Foto: Divulgação)

Botafogo Judô vem conquistando ótimos resultados em 2024(Foto: Divulgação)

Publicado 08/04/2024 12:00 | Atualizado 09/04/2024 12:22

O Botafogo Judô garantiu 12 atletas na seleção estadual do Rio de Janeiro para o Campeonato Brasileiro Regional da região III, que engloba os estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e o próprio Rio de Janeiro. A seletiva foi realizada neste final de semana, na Arena 1 do Parque Olímpico, na zona oeste do Rio.



Além das vagas na seleção, os judocas alvinegros conquistaram duas medalhas de ouro, três de prata e três de bronze. Entre os treinadores do combinado do Rio, estiveram os botafoguenses Jomar Carneiro, que representa a seleção há mais de três décadas; Arcélio Cruz; e o chefe de delegação, Gabriel Cardozo.



"Estar com atletas de alto nível em um evento do porte do Campeonato Brasileiro Regional nos traz muita responsabilidade. Foi incrível, ainda mais por ser em nosso estado e ter a torcida do Botafogo Judô apoiando nossos atletas no ginásio”, destacou Arcélio Cruz, que fez sua estreia como treinador da seleção do Rio.



“O judô tem se transformado num esporte de grande visibilidade nos últimos anos, e isso aumenta o número de praticantes com sonho olímpico e a competitividade cresce muito. Isso é ótimo para os nossos judocas em formação”, atentou o decano da seleção do Rio e do Botafogo Judô, sensei Jomar Carneiro.