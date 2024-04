Segunda etapa do Circuito Mineirinho Costa Verde terá disputas com e sem quimono - (Foto: Wagner Gusmão)

Segunda etapa do Circuito Mineirinho Costa Verde terá disputas com e sem quimono (Foto: Wagner Gusmão)

Publicado 09/04/2024 11:00 | Atualizado 09/04/2024 20:34

Lançado de forma oficial este ano, o Circuito Mineirinho Costa Verde de Jiu-Jitsu - organizado pela CBJJD com o apoio da ISBJJA - chega à sua segunda etapa no próximo fim de semana, dias 13 e 14 de abril, após o sucesso do primeiro evento, realizado em março. Batizado de Angra International Cup, o campeonato acontece no Ginásio Poliesportivo Getúlio Campos Telles, em Angra dos Reis, repleto de atrações.

Além das tradicionais disputas com quimono, o evento ainda terá a modalidade No-Gi, Festival Kids, desafios e premiação em dinheiro para os campeões dos absolutos. Secretário de Esportes e Lazer de Angra, Vitor Simões celebrou o sucesso do Circuito, que vem elevando ainda mais o nível do Jiu-Jitsu na região.



"O Circuito Costa Verde traz a qualidade dos torneios que acontecem no Rio aqui para a região. Era um sonho antigo da cidade e este ano a gente está conseguindo fazer três etapas. Estamos indo para a segunda e isso faz com que os atletas que não têm condições de se deslocar para outros municípios, participem de campeonatos de alto nível e apareçam no cenário nacional do Jiu-Jitsu", afirmou Vitor, que completou:



"A expectativa, novamente, é uma média de 1000 atletas participando dos dois dias de competição. A maioria dos atletas de Angra dos Reis, muitos frutos de projetos sociais, também apoiados pela Prefeitura de Angra. É a forma que a gente tem de estar proporcionando a esses atletas lutarem um evento dessa magnitude".



Rogério Gavazza, o jovem atleta Antony e Vitor, secretário de Angra (Foto: Wagner Gusmão)

Sobre a parceria com a Confederação, Vitor comemorou o resultado, que através do apoio da Prefeitura, proporcionou a criação do Circuito: "A Prefeitura de Angra é a grande fomentadora e no caso até patrocinadora de um evento desse nível, que não teria condições de acontecer aqui se não tivesse esse patrocínio. E não faz isso só com o Jiu-Jitsu, faz com diversas modalidades esportivas na cidade. Então, a Prefeitura está de portas aberta sempre para estar recebendo propostas, realizar parcerias e patrocínios que trazem grandes eventos para a cidade. Isso incentiva e fomenta o crescimento cada vez maior da prática esportiva em Angra dos Reis", encerrou.



