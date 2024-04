Norma Dumont derrotou Germaine de Randamie no UFC Vegas 90 - (Foto: Divulgação/UFC)

Norma Dumont derrotou Germaine de Randamie no UFC Vegas 90 (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 08/04/2024 19:00 | Atualizado 09/04/2024 12:46

O UFC Vegas 90, foi realizado neste sábado (6), no UFC Apex, em Las Vegas (EUA), contou com lutas eletrizantes e resultados que podem mexer no ranking das categorias. Na luta principal da noite válida pela categoria peso-médio, Brendan Allen foi superior ao longo dos cinco rounds disputados – ao menos para dois jurados – e derrotou Chris Curtis na decisão dividida em combate movimentado. Com o resultado, o americano chegou a sétima vitória seguida no Ultimate.



O evento contou com a participação de seis brasileiros em cinco lutas, todos no card preliminar do UFC Vegas 90. No comando do Esquadrão Brasileiro, Norma Dumont derrotou a ex-campeã peso-pena Germaine de Randamie, na decisão unânime pela categoria dos galos. Estreantes no Ultimate, Cesinha Almeida nocauteou Dylan Budka e Jean Matsumoto finalizou Damn Argueta, ambos no segundo round. Outro estreante Valter Walker foi derrotado por Lukasz Brzeski na decisão unânime. Em duelo verde-amarelo Victor Hugo derrotou Pedro Falcão também por decisão unânime dos jurados.

O peso-pesado Valter Walker estreou no UFC com derrota para o polonês ukasz Brzeski na decisão unânime dos jurados. Depois de um primeiro round do brasileiro dominando o rival no solo, Walker acabou cansando e viu seu adversário crescer na luta e dominar os assaltos seguintes para sair com vitória no duelo entre os pesos-pesados.Com o resultado negativo no UFC Vegas 90, Walker conheceu sua primeira derrota na carreira profissional aos 26 anos, em 12 combates disputados. Cinco anos mais velho, Brzeski se recupera na organização após de três resultados negativos consecutivosO peso-galo Jean Matsumoto não poderia pedir uma estreia melhor. O brasileiro finalizou Dan Argueta com uma guilhotina faltando apenas um segundo para o fim do segundo round no UFC Vegas 90. O combate começou com um domínio do americano que usou seu jogo na luta agarrada para dominar Matsumoto . O brasileiro tentava se desvencilhar mas foi quedado mais duas vezes pelo rival. Matsumoto conseguiu ficar em pé e devolveu a queda em Dan. O americano seguiu melhor no combate até o fim do round.No segundo assalto Jean tentou manter a luta em pé onde levava vantagem, mas viu Argueta novamente tentar levar o combate ao solo. Em duas dessas tentativas Jean conseguiu encaixar uma guilhotina e viu o rival sucumbir e desistir do combate a um segundo do fim do round e estrear com vitória do UFC.Aos 24 anos, Jean Matsumoto tem agora 15 vitórias em 15 lutas na carreira, sendo esta a sexta finalização. Já Argueta que é quatro mais velho, vinha de lutas sem resultado no UFC, e segue sem vencer desde janeiro de 2023.César Almeida chegou ao Ultimate tendo em seu histórico três confrontos contra o campeão dos meio-pesados do UFC Alex Poatan no Kickboxing, com uma vitória e duas derrotas. Estreando na maior organização de MMA Césinha nocauteou Dylan Budka no segundo round, em duelo no peso-médio. Logo aos 30 segundos de luta, Budka conseguiu a primeira queda mas não conseguiu evoluir na posição. Almeida conseguiu levantar, mas ficou sendo pressionado na grande e foi quedado mais uma vez. Novamente em pé, Dylan seguiu com o mesmo jogo, e o brasileiro se defendeu bem até o fim do round.O segundo assalto começou da mesma forma, com o americano levando César ao solo, que rapidamente se recuperou. Mesmo sendo pressionado, Cesinha golpeou o rival enquanto era pressionado na grade. Com um chuva de socos e cotoveladas, o paulista virou o jogo, e venceu o adversário por nocaute técnico.Com o resultado o brasileiro segue invicto em sua carreira no MMA, agora com cinco vitórias e quatro nocaute. Já Dylan Budka estreou com derrota no UFC e conheceu seu terceiro resultado negativo em 10 lutas na carreira.Em confronto de estreantes no UFC Vegas 90, Victor Hugo derrotou Pedro Falcão em luta válida pelo peso-galo, na decisão unânime dos jurados. O combate entre os estreantes começou com Pedro pressionando o rival na grade e conseguindo uma queda. Nos rounds seguintes, Falcão que aceitou a luta com apenas quatro dias de antecedência sentiu o cansaço e viu o rival crescer na luta. No terceiro round, Victor Hugo conseguiu um knockdonw com um cruzado de esquerda, e conseguiu ser superior ao adversário para sair vencedor do duelo.Com o resultado Victor Hugo chegou a 14ª vitória consecutiva na carreira. A última derrota do goiano foi em 2014, que agora acumula 25 resultados positivos e apenas quatro reveses na carreira. Já Pedrinho viu uma sequência de cinco vitórias ser quebrada, chegando a quarta derrota na carreira em 20 lutas.Brendan Allen derrotou Chris Curtis por decisão dividida dos juradosDamon Jackson derrotou Anthony Hernandez por decisão dividida dos juradosChepe Mariscal derrotou Morgan Charriere por decisão unânime dos juradosIgnacio Bahamondes derrotou Christos Giagos por nocaute no R1Charlie Campbell derrotou Trevor Peek por decisão unânime dos juradosCourt McGee x Alex Morono derrotou por decisão unânime dos juradosLukasz Brzeski derrotou Valter Walker por decisão unânime dos juradosNorma Dumont derrotou Germaine de Randamie por decisão unânime dos juradosVictor Hugo derrotou Pedro Falcão por decisão unânime dos juradosJean Matsumoto finalizou Damn Argueta com uma guilhotina no R2Cesar Almeida derrotou Dylan mBudka por nocaute técnico no R2Nora Cornolle derrotou Melissa Mullins por nocaute técnico no R2