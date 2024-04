Poatan e Hill ficaram frente a frente - (Foto: Reprodução)

Publicado 11/04/2024 10:00

Protagonistas do histórico UFC 300, evento que acontece no próximo sábado (13), em Las Vegas (EUA), Alex Poatan e Jamahal Hill tiveram um primeiro encontro, que aconteceu na última terça-feira (9), em um evento promocional do Ultimate. Embora muitos esperasse um grande clima de rivalidade entre os lutadores, o que se viu foi um clima respeitoso entre ambos, com direito a um pedido especial feito pelo americano, que vai tentar recuperar o cinturão meio-pesado, que já esteve em sua posse.



"Gostaria que você assinasse algo para mim. Mesmo que a gente vá para a batalha no sábado, ainda sou um fã. Eu te admiro muito. Vamos dar um show no sábado", disse o ex-campeão, que deu uma jaqueta para o brasileiro autografar logo na sequência.

Mantendo o clima amistoso, Poatan assinou a jaqueta de Jamahal Hill e, logo na sequência, os lutadores voltaram a se cumprimentar. Outro detalhe é que o atual dono do cinturão recepcionou o americano com seu tradicional bordão "Chama!", e logo foi questionado por Jamahal sobre o significado do termo. O brasileiro, então, respondeu que seria algo semelhante a "let's go" (vamos, em inglês).Jamahal Hill chegou ao Ultimate via Contender Series e foi o primeiro lutador revelado pelo programa a conquistar o cinturão. No início de 2023, no Rio de Janeiro, pelo UFC 283, o americano derrotou Glover Teixeira – mentor de Poatan – para alcançar a coroa da categoria até 93kg. No entanto, após uma grave lesão, precisou abandonar o posto.Em novembro do ano passado, Alex Poatan conquistou o cinturão dos meio-pesados após nocautear Jiri Prochazka no UFC 295. Naquele momento, o paulista entrava para uma seleta galeria de lutadores do Ultimate que foram campeões em duas categorias distintas. O início da caminhada de Poatan no UFC foi no peso-médio, onde conquistou o cinturão no fim de 2022, ao nocautear Israel Adesanya. Já em abril de 2023, na revanche, “Izzy” devolveu a derrota e recuperou o título.