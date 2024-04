Campeonato Brasileiro de Luta Livre Esportiva promete fortes emoções - (Foto: Divulgação)

Publicado 12/04/2024 08:00 | Atualizado 12/04/2024 18:26

Marcado para o dia 21 de abril, no Clube Municipal, na Tijuca-RJ, o Campeonato Brasileiro de Luta Livre Esportiva 2024 está na reta final das suas inscrições – através do site www.cblle.com.br. O último lote termina em 18/04 e as vagas são limitadas.



Até o momento, dezenas de atletas e diversas equipes estão confirmadas no evento da CBLLE, com a expectativa de o Campeonato Brasileiro repetir o sucesso do Rio Grappling Championship, que aconteceu em fevereiro.



"Esperamos mais um grande campeonato, com disputas de alto nível e demonstrando a força da Luta Livre Esportiva, que vem ganhando cada vez mais destaque através do trabalho da CBLLE nos últimos anos", afirmou Bosco Lima, presidente da Confederação.