Amanda Ribas fez uma breve análise sobre o duelo entre Charles do Bronx e Arman Tsarukyan no UFC 300 - (Foto: Reprodução)

Amanda Ribas fez uma breve análise sobre o duelo entre Charles do Bronx e Arman Tsarukyan no UFC 300 (Foto: Reprodução)

Publicado 11/04/2024 19:00

Depois de muita espera, o aguardado card do UFC 300 acontece no próximo sábado (13), em evento que contará com 13 lutas e 12 lutadores entre atuais e ex-campeões da organização norte-americana. Entre eles, o ex-campeão dos leves, Charles do Bronx, faz importante duelo contra Arman Tsarukyan, em disputa que pode definir o próximo desafiante ao título da divisão até 70kg, hoje em posse do russo Islam Makhachev, que ainda não tem previsão para fazer seu retorno ao octógono.

Quem opinou sobre o resultado do confronto foi a lutadora do Ultimate Amanda Ribas, que em entrevista ao podcast "TATAME 30 anos", afirmou que, para Charles do Bronx sair vencedor da disputa, ele não deve apenas apostar no Jiu-Jitsu, mas também "lembrar" da força de seus golpes, salientando que eles podem definir a luta."Eu sou muito fã do Charles do Bronx. Gosto muito do Arman, já vi ele treinando, treina com o sensei (Marcos) Parrumpa (na American Top Team)... Sei que vai ser uma luta duríssima para o Charles, mas estou com ele. O Tsaruryan tem quedas muito boas e a mão do Charles é muito pesada", declarou Amanda Ribas, que prosseguiu:"Muitas vezes as pessoas esquecem disso e acham que ele vai levar a luta para o chão. Eu acho que isso aumenta a potência dele, ele tem que confiar no Jiu-Jitsu dele, mas não pode esquecer da mão, porque ela é pesada e derruba", finalizou a brasileira.Primeiro colocado no ranking da divisão até 70kg do UFC, Charles do Bronx, atualmente com 34 anos, é ex-campeão peso-leve do Ultimate. O faixa-preta de Jiu-Jitsu soma 34 triunfos, nove derrotas e uma luta sem resultado no MMA. O paulista vem de triunfo dominante sobre Beneil Dariush, nocauteando o rival no primeiro round, no UFC 289, realizado em junho de 2023.Peso-meio-pesado:Alex Poatanx Jamahal HillPeso-palha: Weili Zhang x Yan XiaonanPeso-leve: Justin Gaethje x Max HollowayPeso-leve:Charles do Bronxx Arman TsarukyanPeso-médio: Bo Nickal x Cody BrundagePeso-meio-pesado: Jiri Prochazka x Aleksandar RakicPeso-pena: Aljamain Sterling x Calvin KattarPeso-galo: Holly Holm x Kayla HarrisonPeso-pena: Sodiq Yusuff xDiego LopesPeso-leve: Jalin Turner xRenato MoicanoPeso-palha:Jéssica Bate-EstacaxMarina RodriguezPeso-leve: Bobby Green x Jim MillerPeso-galo: Cody Garbrandt xDeiveson Figueiredo