Pan Americano de Jiu-Jitsu da CBJJD/ISBJJA será a sexta de 12 etapas na temporada (Foto: Ilan Pellenberg)

Publicado 12/04/2024 10:00 | Atualizado 12/04/2024 16:45

No próximo dia 4 de maio, a Arena da Juventude, em Deodoro-RJ, será palco da sexta etapa do Circuito Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu: o Pan Americano 2024 da CBJJD/ISBJJA.



Organizada pela CBJJD com a chancela da ISBJJA, a competição, que sempre foi realizada em dois dias, neste ano, por motivos internos, vai acontecer somente em um dia e, por isso, as vagas são limitadas.

A expectativa, como de costume, é por grandes equipes e atletas presentes, além de lutas de alto nível na corrida por pontos para o ranking. Ao final do Circuito Nacional Mineirinho, serão selecionados, através do ranking, os melhores atletas. E como prêmio, eles receberão as tradicionais passagens internacionais da CBJJD. Ao todo, serão dez passagens para lutar o Europeu 2025 da ISBJJA - parte do Circuito Ibérico -, em Portugal."Esperamos mais um grande evento, com disputas acirradas de olho no ranking, Festival kids, desafios e muitas atrações. É importante ressaltar apenas que as vagas são limitadas, então quem quiser participar do Pan Americano, precisa garantir logo o seu lugar", afirmou Rogério Gavazza, presidente da CBJJD.As inscrições para o campeonato ficam abertas até o dia 26 de abril, através do site www.cbjjd.com.br.