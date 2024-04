Com apoio da Prefeitura de Manaus, evento de Parajiu-Jitsu promete grande estreia - (Foto: Divulgação)

Publicado 13/04/2024 10:00

Manaus vai se tornar o centro do universo do Parajiu-Jitsu panamericano em 20 e 21 de abril. No fim de semana em questão, a Federação Brasileira de Jiu-Jitsu Paradesportivo (FBJJP) leva à capital do Amazonas um dos maiores eventos da modalidade já realizados. Paratletas de todo o continente vão se reunir para competir no mais alto nível em dois dias de muita ação.



O 1º Campeonato Panamericano de Parajiu-Jitsu Oficial da FBJJP será sediado no Centro de Convenções Vasco Vasquez, na Avenida Pedro Teixeira, bairro Chapada. As inscrições estão abertas até 15 de abril, com o valor de R$80. Para se inscrever, acesse fbjjp.org.br.