Van Damme e Anderson Silva são duas das estrelas do filme da Spaten (Foto: Reprodução)

Publicado 14/04/2024 08:00

Os fãs de cinema, cerveja e artes marciais podem se preparar: o novo filme de Spaten - a cerveja - é um mix de força e adrenalina, trazendo para a tela ninguém menos que o ídolo mundial Jean Claude Van Damme, estrela de sucessos como "O Grande Dragão Branco", "Mercenários 2" e muitos outros filmes.



O filme começa em clima tenso e de perseguição entre o protagonista e outras personalidades do universo da luta, em uma icônica viagem no tempo. A atmosfera vai se tornando cada vez mais suave até o momento em que os personagens se reúnem para uma grande celebração, reforçando o “Estilo Spaten de Ser Forte”.

Além de Van Damme, o time de embaixadores da puro malte criada em 1397 na Alemanha, conhecida por seu sabor forte e suave ao mesmo tempo, inclui lendas brasileiras das artes marciais: Anderson Silva, Rafaela Silva, Beatriz Ferreira, Rodrigo Minotauro, Kyra Gracie e Flávio Canto. Somente uma das marcas internacionais mais antigas e respeitadas, com credibilidade e força ancestrais, seria capaz de unir tantas estrelas do entretenimento e do universo das lutas.Com figurinos e cenários épicos, e som de cinema que sacode os sentidos, o filme é parte da nova campanha da marca. A produção grandiosa enfatiza o “Estilo Spaten de Ser Forte”, que valoriza a força como parte dos quase sete séculos de história de Spaten, destacando que o conceito de força evoluiu com o tempo. Além disso, a iniciativa pontua que nem toda força é bruta, como comprovam as Artes Marciais, mostrando que existe força na disciplina, ancestralidade, história e superação.O time formado por Van Damme e pelas personalidades brasileiras do esporte, que são embaixadores de Spaten, materializa a busca da marca por mostrar que o show que envolve as lutas inclui uma série de aspectos, como preparação mental, a jornada pessoal de cada atleta e o legado deixado pelas artes marciais no Brasil e no mundo.Trazer Van Damme como surpresa para o público, no filme de Spaten, é uma amostra do que vem pela frente: “Spaten é uma marca forte e quis mostrar isso por meio de personagens que traduzem essa força, uma força que não é bruta. Van Damme, assim como os embaixadores da marca, contribuem para que Spaten fique ainda mais conectada com seu público e continue crescendo de forma acelerada na preferência dos brasileiros”, diz Cinthia Klumpp, diretora de Marketing da empresa alemã.