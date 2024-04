Alex Poatan vai fazer a luta principal do UFC 300 em duelo contra o ex-campeão Jamahal Hill - (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

Publicado 13/04/2024 18:00

Aguardado há meses pelos fãs de MMA, o histórico UFC 300, enfim, acontece neste sábado (13), em Las Vegas, nos Estados Unidos, com um dos maiores eventos da história dos esportes de combate. O grandioso card, que terá transmissão para o Brasil através da plataforma "UFC Fight Pass" a partir das 19h (horário de Brasília), será encabeçado por três disputas de cinturão e contará com um card repleto de estrelas.

Na luta principal do UFC 300, o brasileiro Alex Poatan defende pela primeira vez o cinturão peso meio-pesado conquistado em novembro do ano passado. Campeão de duas divisões do UFC e kickboxer condecorado, Poatan conquistou emocionantes vitórias por nocaute sobre os ex-campeões Israel Adesanya, Jiri Prochazka e Sean Strickland. O brasileiro agora pretende adicionar mais uma vitória por via rápida sobre um ex-campeão no currículo. O brasileiro irá enfrentar o atual número 1 do ranking, Jamahal Hill.Hill busca recuperar o cinturão que desocupou devido a uma lesão no ano passado. Contratado após participar do Contender Series em 2019, ele conquistou vitórias emocionantes sobre os brasileiros Glover Teixeira, Thiago Marreta e Johnny Walker. Hill agora aspira destronar Poatan para provar que é o melhor meio-pesado do planeta na atualidade.Além do cinturão peso meio-pesado, mais dois cinturões estarão em disputa no UFC 300, neste sábado: a campeã peso-palha Weili Zhang defende o cinturão contra a desafiante número 1 da categoria, Yan Xiaonan, e Justin Gaethje coloca seu cinturão BMF (o título de atleta mais durão do planeta) em jogo contra o ex-campeão dos penas Max Holloway em um duelo muito aguardado pelos fãs.O UFC 300 marcará também o retorno de uma das principais estrelas do UFC na atualidade ao octógono. Ex-campeão peso-leve, Charles do Bronx retorna dez meses após sua vitória por nocaute sobre Beneil Dariush. Recordista em número de vitórias pela via rápida e em número de finalizações na história do UFC, Charles busca confirmar seu nome no posto de próximo desafiante ao cinturão dos pesos-leves, que hoje pertence a Islam Makhachev.Para isso, Charles terá que parar o embalo da jovem promessa Arman Tsarukyan. Atual número 4 no ranking do peso-leve, aos 27 anos, Arman vem em uma sequência de três vitórias no UFC e tem oito vitórias em nove apresentações no octógono do Ultimate.