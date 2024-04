Poatan pediu para lutar no UFC Rio, dia 4 de maio, e Dana White respondeu - (Foto: Reprodução)

Publicado 15/04/2024 09:00

Protagonista do maior card do Ultimate na história, o UFC 300, Alex Poatan precisou de apenas um round para nocautear Jamahal Hill em sua primeira defesa de título nos meio-pesados. Aproveitando o espaço, em cima do octógono na noite deste sábado (13), em Las Vegas (EUA), o brasileiro resolveu fazer um pedido especial a Dana White, presidente da organização.



Poatan, como já tinha manifestado anteriormente, pediu para lutar no UFC 301, que acontece no Rio de Janeiro, no próximo dia 4. Como faltam cerca de 20 dias para o evento em solo brasileiro, o campeão se colocou à disposição para competir em outra divisão.

"Eu falei que queria lutar no Brasil, fazer uma luta e foi tudo dentro do planejado. Estou saindo sem nenhuma lesão, sei que é pouco tempo, mas vamos ver o que acontece. Eu sei que precisa de promoção para uma (luta) de defesa de cinturão, mas não me importo, eu quero fazer uma luta no peso-pesado", disse Poatan, ainda no cage.A resposta de Dana White não demorou a chegar. Assim que entrou na sala para coletiva de imprensa, na T-Mobile Arena, os jornalistas já indagaram o "chefão" do Ultimate sobre o pedido de Alex para lutar no peso-pesado daqui a 20 dias. O "Big Boss" opinou sobre o assunto e revelou o que pretende fazer."Quando você pensa no Poatan subindo para os pesados, a divisão que tem Tom Aspinall, Jon Jones... Peso-pesado é selvagem. Talvez não seja o movimento certo para ele, ele me pareceu ótimo hoje, na divisão que ele está. Talvez, seja melhor para ele permanecer no meio-pesado. Vamos conversar com ele nos próximos dias", comentou.Alex Poatan derrotou Jamahal Hill por nocaute técnico no 1RWeili Zhang derrotou Yan Xiaonan por decisão unânime dos juradosMax Holloway derrotou Justin Gaethje por nocaute no 5RArman Tsarukyan derrotou Charles do Bronx por decisão dividida dos juradosBo Nickal finalizou Cody Brundage com um mata-leão no 2RJiri Prochazka derrotou Aleksandar Rakic por nocaute técnico no 2RAljamain Sterling derrotou Calvin Kattar por decisão unânime dos juradosKayla Harrison finalizou Holly Holm com um mata-leão no 2RDiego Lopes derrotou Sodiq Yusuff por nocaute técnico no 1RRenato Moicano derrotou Jalin Turner por nocaute técnico no 2RJéssica Bate-Estaca derrotou Marina Rodriguez por decisão dividida dos juradosBobby Green derrotou Jim Miller por decisão unânime dos juradosDeiveson Figueiredo finalizou Cody Garbrandt com um mata-leão no 2R