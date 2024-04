Estrela do UFC 300, Poatan não deu brechas e manteve o cinturão dos meio-pesados - (Foto: Reprodução)

Estrela do UFC 300, Poatan não deu brechas e manteve o cinturão dos meio-pesados (Foto: Reprodução)

Publicado 14/04/2024 17:00

No maior card da história do Ultimate, o UFC 300 foi eletrizante da primeira até a última luta. E para fechar a noite mágica em Las Vegas (EUA), neste sábado (13), Alex Poatan teve mais uma atuação magistral e não deu qualquer chance para Jamahal Hill. O brasileiro acertou um cruzado de esquerda e nocauteou o americano no primeiro round. Já na segunda luta mais importante para o Brasil na histórica edição, Charles do Bronx esteve próximo de finalizar em três oportunidades, mas foi derrotado por Arman Tsarukyan na decisão dos jurados.



Na disputa pelo cinturão "BMF" do peso-leve (de lutador mais casca-grossa), Max Holloway teve domínio sobre Justin Gaethje durante toda a luta, mas coroou a conquista com um nocaute no último segundo. Já no co-main event do UFC 300, a campeã Weili Zhang sofreu, mas manteve o cinturão dos palhas contra a compatriota Xiaonan Yan.

O primeiro round da luta principal do UFC 300 estava se desenvolvendo com os dois lutadores trocando low kicks. Alex Poatan defendia as investidas de Jamahall Hill e também aplicava jabs na linha de cintura, em busca de encontrar a melhor distância. Após um golpe do americano raspar a região genital do brasileiro, o árbitro Herb Dean até ameaçou interromper a disputa, mas Pereira disse que estava "bem" e, em seguida, acertou um cruzado de esquerda no ex-campeão.Com Hill caído e sem ação, Poatan ainda aplicou mais alguns golpes até o árbitro encerrar a disputa ainda no primeiro round do main event. O brasileiro, com a vitória emblemática, manteve o cinturão dos meio-pesados no UFC 300 e ainda foi graduado a faixa-preta de Jiu-Jitsu no octógono.Logo no começo do co-main event do UFC 300, Weili Zhang testou alguns chutes, enquanto Xiaonan Yan teve o seu melhor momento com um poderoso cruzado, que derrubou a campeã. A dona do cinturão não se intimidou, usou o Grappling e encaixou um mata-leão. Yan chegou a "dormir", mas o árbitro Jason Herzog não assinalou o fim do embate e o soar do gongo manteve a desafiante viva na disputa. No segundo round, "Magnum" esteve novamente perto de encerrar a disputa no ground and pound, mas em uma reviravolta, Xiaonam inverteu a posição e desferiu ataques contra a compatriota.Na volta para a terceira parcial, Yan se mostrou mais sólida e colocou dois golpes de encontro na oponente. Em um deles, Zhang sofreu um knockdown. Com controle da distância, Xiaonan voltou a acertar um direto e levar a dona do cinturão ao solo. Como estava levando a pior na trocação, "Magnum" optou pela luta agarrada e foi alternando entre golpes e tentativa de finalização.No último round, para evitar correr riscos, Zhang rapidamente derrubou e ficou controlando a disputa no solo, onde Yan só buscava se defender. Após 25 minutos de um combate intenso, Weili Zhang manteve o cinturão dos palhas por decisão unânime.O primeiro minuto de luta no UFC 300 foi marcado por estudo de ambos os lados. Justin Gaethje buscava um jogo mais vertical, para trabalhar sequência de golpes, enquanto Max Holloway optava por controlar a distância e usar a envergadura para atacar. Em um dos momentos mais agudos, Gaethje desequilibrou o rival com um low kick e "Blessed" respondeu com um chute rodado que atingiu em cheio o nariz do adversário.Para o segundo assalto, Holloway voltou mais confiante e trabalhando melhor o seu jogo em pé, no entanto, acertou uma dedada no olho de Gaethje - que pediu tempo para se recuperar. Pouco depois, o havaiano novamente acertou o olho do oponente com o dedo e o árbitro Marc Goddard optou por não retirar um ponto. Na terceira parcial, Holloway seguiu ditando o ritmo do combate com volume de golpes na cabeça e no corpo do "Highlights".Holloway manteve o controle de boa parte do quarto round, adotando a mesma estratégia das parciais anteriores, mas Gaethje trabalhou no infight e acertou um golpe na cabeça de "Blessed", que sofreu um flashdown. No último assalto, o havaiano voltou a dominar o embate e chegou perto de nocautear, onde encurralou o oponente na grade, mas Gaethje resistiu bravamente a blitz. No entanto, já na reta final, os dois atletas foram para uma trocação franca e - literalmente - no último segundo, Holloway acertou um cruzado no queixo e Justin caiu apagado. De forma apoteótica no UFC 300, Max, ex-campeão peso-pena, conquistou o cinturão "BMF" dos leves (de lutador mais casca-grossa) que pertencia ao oponente.Logo no início do embate no UFC 300, os dois lutadores começaram a testar low kicks, até que Charles do Bronx encaixou um chute que desequilibrou Arman Tsarukyan. No chão, o brasileiro fez a transição, encaixou uma guilhotina e chegou próximo de finalizar o adversário. Após o armênio se defender, o ex-campeão trabalhou golpes no ground and pound, mas perdeu a posição e viu Tsarukyan ficar por cima na parte final do assalto, onde colocou algumas cotoveladas.Em uma tentativa de se desvencilhar, Charles acertou uma pedalada ilegal em Tsarukyan, que também estava no solo. O europeu recebeu atendimento e seguiu na disputa, enquanto Do Bronx não foi penalizado. Na segunda parcial, o paulista acertou um direto limpo e viu Arman alternar combinações de cruzado e direto. Na sequência, o atleta da ATT derrubou e voltou a trabalhar diversas cotoveladas no ground and pound. Nos instantes finais do round, o brasileiro encaixou um triângulo justíssimo, mas o soar do gongo "salvou" Tsarukyan.Na volta para o terceiro e decisivo assalto, Charles do Bronx seguiu andando para frente, mas via Arman colocando jabs limpos e buscando quedas. Após impedir duas tentativas do armênio de levar a luta para o chão, o brasileiro não defendeu uma nova investida do rival. Tsarukyan foi avançando no solo até pegar as costas, mas Charles inverteu a posição e ficou os 44 segundos finais da luta com um triângulo de mão encaixado. No fim dos três rounds, Tsarukyan garantiu a vitória por decisão dividida e deve ser o próximo desafiante ao cinturão dos leves. Já o lutador da Chute Boxe/Diego Lima volta a ser derrotado.Alex Poatan derrotou Jamahal Hill por nocaute técnico no 1RWeili Zhang derrotou Yan Xiaonan por decisão unânime dos juradosMax Holloway derrotou Justin Gaethje por nocaute no 5RArman Tsarukyan derrotou Charles do Bronx por decisão dividida dos juradosBo Nickal finalizou Cody Brundage com um mata-leão no 2RJiri Prochazka derrotou Aleksandar Rakic por nocaute técnico no 2RAljamain Sterling derrotou Calvin Kattar por decisão unânime dos juradosKayla Harrison finalizou Holly Holm com um mata-leão no 2RDiego Lopes derrotou Sodiq Yusuff por nocaute técnico no 1RRenato Moicano derrotou Jalin Turner por nocaute técnico no 2RJéssica Bate-Estaca derrotou Marina Rodriguez por decisão dividida dos juradosBobby Green derrotou Jim Miller por decisão unânime dos juradosDeiveson Figueiredo finalizou Cody Garbrandt com um mata-leão no 2R