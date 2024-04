Popó anunciou que está oficialmente dentro da luta contra Belfort no Boxe - (Foto: Reprodução)

Publicado 14/04/2024 12:00

Ao que tudo indica, o duelo entre Acelino Popó Freitas e Vitor Belfort no Boxe está cada vez mais perto de um desfecho positivo. Nesta sexta-feira (12), o tetracampeão mundial na nobre arte publicou nas redes sociais que "aceitou" o desafio do "Phenom" e que o confronto vai acontecer em setembro, pelo Fight Music Show 5.



"Eu aceitei seu desafio, Belfraco. E, em setembro, irei calar a sua boca e te mostrar o que é Boxe! Pode esperar. Te vejo no Fight Music Show 5", postou o ídolo da nobre arte, em uma foto com o possível poster para a luta.